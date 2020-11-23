Мужчина прожил 50 лет с монетой в носу

«Бригада опытных специалистов под руководством ЛОР-врача Елены Непряхиной успешно провела эндоскопическую операцию», — говорится в сообщении. Хирурги извлекали монетку полтора часа. Операция прошла под общим интубационным наркозом. Как пишет ТАСС, москвича уже выписали из клиники. Врачи выполнил ему подслизистую коррекцию носовой перегородки, удалив искривленную часть хряща.

Ранее российские врачи провели уникальную операцию пациентке, у которой сердце находится справа. 62-летняя пенсионерка страдала крайне редкой формой аритмии, которая может закончиться летальным исходом. Женщине провели операцию радиочастотной аблации — это малоинвазивное вмешательство, которое не требует вскрытия грудной клетки.