Врач предупредила о скрытой опасности красных родинок
По ее словам, они указывают на отклонения в работе печени. Как уточнила специалист, самый частый случай - застой желчи. «Он может быть вызван токсичной нагрузкой среды - тяжелые металлы, вирусные инфекции», - подчеркнула она. Красные родинки могут появиться на теле из-за приема гормональных препаратов и антидепрессантов, так как эти средства активно воздействуют на печень. Как передает «Пятый канал», Маркелова объяснила, что красные точки на теле не всегда бывают родинками. Так проявляются сосудистые расширения или аллергия. Эти кожные проявления не опасны.
Врачи ранее рассказали, какие изменения в родинках могут свидетельствовать о развитии рака кожи. Если обнаружить заболевание на ранней стадии, шансы выжить очень велики и составляют 90%. Более того, 86% случаев развития болезни и вовсе можно предотвратить, если не злоупотреблять загаром (особенно в солярии).
Самым распространенным признаком рака кожи является неожиданное изменение родинки, веснушки или обычного участка кожи. Нормальная родинка обычно небольшого размера, равномерно окрашена в коричневый или черный цвет, может быть плоской или выпуклой. Некоторые из них присутствует на теле человека с рождения, другие появляются с годами. Общие симптомы, на которые стоит всегда обращать внимание: асимметрия родинок по границе и цвету, размытие границы родинки, неравномерность цвета, большой диаметр и постоянное изменение.
Фото: pexels.com
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