Врач предупредила о скрытой опасности красных родинок

Врачи ранее рассказали, какие изменения в родинках могут свидетельствовать о развитии рака кожи. Если обнаружить заболевание на ранней стадии, шансы выжить очень велики и составляют 90%. Более того, 86% случаев развития болезни и вовсе можно предотвратить, если не злоупотреблять загаром (особенно в солярии).

Самым распространенным признаком рака кожи является неожиданное изменение родинки, веснушки или обычного участка кожи. Нормальная родинка обычно небольшого размера, равномерно окрашена в коричневый или черный цвет, может быть плоской или выпуклой. Некоторые из них присутствует на теле человека с рождения, другие появляются с годами. Общие симптомы, на которые стоит всегда обращать внимание: асимметрия родинок по границе и цвету, размытие границы родинки, неравномерность цвета, большой диаметр и постоянное изменение.