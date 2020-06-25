Какие изменения в родинках могут свидетельствовать о развитии рака кожи

Меланома бывает нескольких видов. Наиболее часто встречается поверхностная меланома. Она чаще всего появляется у людей с бледной кожей и множеством веснушек. Такой вид рака имеет тенденцию распространяться по поверхности кожи, а не прорастать внутрь, в более глубокие слои кожи, чаще всего, если у вашей новой родинки неровный край или она сильно и довольно быстро растет, это повод обратиться к врачу. Второй вид меланомы – узелковая. Она очень быстро развивается и легко прорастает в глубь дермы. Обычно проявляется в виде уплотнения или родинки, которая может быть от черного до красного цвета и быстро растет. Узелковые меланомы чаще всего появляются на голове, шее, груди или спине. Распространенный симптом: родинка сочится или кровоточит. Третий вид – меланома лентиго, она чаще всего поражает пожилых людей, которые много времени проводили на открытом воздухе без защиты. Этот рак развивается очень медленно, на протяжении многих лет, и чаще всего возникает на лице и других открытых участках тела, которые находятся под длительным воздействием солнечных лучей. Чаще всего они проявляются в виде веснушек, но гораздо больше по размеру и темнее, чем обычные. Они могут постепенно увеличиваться и менять форму. Долгое время растут поверхностно, но с годами могут распространиться и внутрь и образовать комки.

Существует еще 2 вида рака кожи, которые не относятся к меланоме. Базально-клеточная карцинома – медленно растет на поверхности и почти никогда не распространяется на другие части тела, но может стать и весьма агрессивной. Вас должны насторожить уплотнения на коже, которые выглядят как родинки с неровными краями, иногда кровоточат, а потом покрываются корочкой, но никогда полностью не заживают. И плоскоклеточная карцинома – появляется на лице, шее, черепе, руках, голенях и спине. Это второй по степени распространенности рак кожи. Он проявляется в виде чешуйчатых, жестких уплотнений, которые очень чувствительны при прикосновении и могут кровоточить.

Фото: depositphotos

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