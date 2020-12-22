Врач предупредил о росте заразности коронавируса

Как пишет РИА Новости, эксперт прогнозирует, что через 5-7 лет коронавирус в любом случае изменится. Как считает специалист, коронавирус будет больше передаваться, станет более контагиозным. Ожидается, что вирус будет вызывать меньше осложнений. Эксперт уточнил, что именно такая ситуация складывается сейчас в Великобритании. Коронавирус в этой стране стал заразнее на 70%. Данных о более тяжелом течении мутировавшего коронавируса нет.

Напомним, ранее измененный вирус, кроме Великобритании, выявили в Нидерландах, Дании, Австралии и Италии. О мутировавшем коронавирусе впервые стало известно 14 декабря. Министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок рассказал, что найден новый штамм SARS-CoV-2, который распространяется быстрее, чем исходная форма.

Ранее Всемирная организация здравоохранения объяснила причину появления более опасной мутации коронавируса. Так как COVID-19 имеет животное происхождение, в ходе мутаций он постепенно приспосабливается к организму человека.