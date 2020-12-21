ВОЗ назвала причину появления нового штамма коронавируса
О новом штамме COVID-19 рассказала директор департамента пандемий и эпидемий ВОЗ Сильви Бриан. Как уточнила эксперт, с ростом случаев передачи заболевания вероятность модификации коронавируса увеличивается.
Так как COVID-19 имеет животное происхождение, в ходе мутаций он постепенно приспосабливается к организму человека. Специалист считает, что при каждом новом выявленном случае измененного вируса стоит определить, в чем он поменялся.
«Какие новые характеристики он приобретает, происходят ли крупные изменения, либо же это просто обычная эволюция», - подчеркнула представитель международной организации. На данный момент Всемирная организация здравоохранения не фиксирует воздействие новой мутации SARS-CoV-2 на летальность. Ученые не думают, что мутация как-то может повлиять на эффективность вакцин.
Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов так же считает, что очередной штамм коронавируса не представляет собой сильной опасности. Как передает радиостанция «Комсомольская правда», COVID-19 постоянно меняется, и это особенность всех микроорганизмов, заложенная у них в геноме. По словам специалиста, главная опасность измененного коронавируса в том, что он на 70% более заразный, чем обычный.
Фото: pixabay.com
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