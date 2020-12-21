ВОЗ назвала причину появления нового штамма коронавируса

«Какие новые характеристики он приобретает, происходят ли крупные изменения, либо же это просто обычная эволюция», - подчеркнула представитель международной организации. На данный момент Всемирная организация здравоохранения не фиксирует воздействие новой мутации SARS-CoV-2 на летальность. Ученые не думают, что мутация как-то может повлиять на эффективность вакцин.

Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов так же считает, что очередной штамм коронавируса не представляет собой сильной опасности. Как передает радиостанция «Комсомольская правда», COVID-19 постоянно меняется, и это особенность всех микроорганизмов, заложенная у них в геноме. По словам специалиста, главная опасность измененного коронавируса в том, что он на 70% более заразный, чем обычный.