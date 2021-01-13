Врач перечислила группы риска при сильном похолодании

Как пишет «Ридус», длительное пребывание на морозе может пагубно отразиться на тех, кто страдает от ишемической болезни сердца. «Таким людям нужно очень щадящим образом строить свой день, избегая длительного пребывания на холоде и больших физических нагрузок», - добавила врач.

Чернышова напомнила об опасности крещенских купаний. При погружении в ледяную воду человек может пережить сердечный приступ.

Ранее синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни на всей территории России ожидается серьезное понижение температуры, которого не наблюдалось в последние несколько лет. В преддверии сильных холодов россиянам напомнили, как избежать обморожения.