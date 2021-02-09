Врач объяснила, как определить силу своего иммунитета
Сбой в работе иммунитета можно проследить через клиническую картину. Такие люди часто болеют респираторными инфекциями или постоянно лечатся от обострения хронических заболеваний. «Или тот же герпес любой локализации, различные фурункулы, гнойники. Это значит, что иммунная защита имеет брешь», - подчеркнула врач. Как пишет «Российская газета», она напомнила, что все это недостатки в работе иммунной системы.
Сизякина рекомендует в таком случае обязательно идти к врачу, чтобы найти причину сбоя в защитной функции организма. Кроме того, она посоветовала есть побольше белков. Как уточнила специалист, не надо забывать про три кита иммунной устойчивости: нервная система, эндокринная и желудочно-кишечный тракт.
Существует несколько причин, по которым иммунитет может резко снизиться, потому по возможности эти факторы стоит исключить или максимально минимизировать. Первый из них - это курение и увлечение алкоголем. Специалисты рекомендуют в холодное время года снизить потребление и того и другого и лучше не сочетать их одновременно, так как это действует разрушительно на иммунную систему.
Второй фактор, на который стоит обратить внимание -неконтролируемый прием обезболивающих и жаропонижающих. Объясняется это тем, что в парацетамоле, ибупрофене и им подобных препаратах содержатся вещества, которые блокируют выработку фермента, который ответствен за образование антител.
Фото: pixabay.com
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