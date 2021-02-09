Врач объяснила, как определить силу своего иммунитета

Сбой в работе иммунитета можно проследить через клиническую картину. Такие люди часто болеют респираторными инфекциями или постоянно лечатся от обострения хронических заболеваний. «Или тот же герпес любой локализации, различные фурункулы, гнойники. Это значит, что иммунная защита имеет брешь», - подчеркнула врач. Как пишет «Российская газета», она напомнила, что все это недостатки в работе иммунной системы.

Сизякина рекомендует в таком случае обязательно идти к врачу, чтобы найти причину сбоя в защитной функции организма. Кроме того, она посоветовала есть побольше белков. Как уточнила специалист, не надо забывать про три кита иммунной устойчивости: нервная система, эндокринная и желудочно-кишечный тракт.