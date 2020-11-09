Названы 4 неочевидные причины, которые резко отрицательно сказываются на иммунитете

Также на иммунитете отрицательно могут сказаться чрезмерные физические нагрузки, особенно в сочетании с изнурительной и стрессовой работе. Согласно последним исследованиям, это комбо может привести к понижению уровня лейкоцитов в крови. И последняя причина резкого снижения иммунитета – это переохлаждение. В холодное время года важно тепло одеваться, носить шапку и теплую обувь, чтобы не допустить плохого снабжения кровью слизистых оболочек горла и носа, так как именно через них патогены проникают в организм, и не стоит им облегчать эту задачу.

Фото: depositphotos

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