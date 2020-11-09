Названы 4 неочевидные причины, которые резко отрицательно сказываются на иммунитете
Как сообщили немецкие эксперты онлайн-порталу Freundin, существует 4 причины, по которым иммунитет может резко снизиться, потому по возможности эти факторы стоит исключить или максимально минимизировать. Первый из них – это курение и увлечение алкоголем. Специалисты рекомендуют в холодное время года снизить потребление и того и другого и лучше не сочетать их одновременно, так как это действует разрушительно на иммунную систему. Второй фактор, на который стоит обратить внимание – неконтролируемый прием обезболивающих и жаропонижающих. Объясняется это тем, что в парацетамоле, ибупрофене и им подобных препаратах содержатся вещества, которые блокируют выработку фермента, который ответствен за образование антител. Именно по этой причине врачи в один голос повторяют, что нельзя сбивать температуру ниже 38 градусов, чтобы дать организму возможность справиться с инфекцией.
Также на иммунитете отрицательно могут сказаться чрезмерные физические нагрузки, особенно в сочетании с изнурительной и стрессовой работе. Согласно последним исследованиям, это комбо может привести к понижению уровня лейкоцитов в крови. И последняя причина резкого снижения иммунитета – это переохлаждение. В холодное время года важно тепло одеваться, носить шапку и теплую обувь, чтобы не допустить плохого снабжения кровью слизистых оболочек горла и носа, так как именно через них патогены проникают в организм, и не стоит им облегчать эту задачу.
Фото: depositphotos
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