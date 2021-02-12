Врач объяснил, почему надо перетерпеть насморк

«Чтобы он успел привести воздух в норму, он должен уменьшить поток. Отсюда и отек носа», - подчеркнул эксперт. Как передает радио Sputnik, если человек в это время использует сосудосуживающий препарат, то большая доля холодного воздуха попадет в легкие.

Это не опасно, но при частом использовании нос перестает реагировать на что-либо, кроме капель. «При резкой смене температуры надо потерпеть. Это нормально, если течет из носа или нос закладывает», - резюмировал эксперт.

Ранее телеведущая и врач Елена Малышева разобрала самые распространенные ошибки при лечении насморка. Одна из самых сильных оплошностей, которую совершает большинство людей - это прогревание носа, потому что облегчение будет лишь временное, но высокие температуры лишь помогут инфекции распространиться по пазухам.

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