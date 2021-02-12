Врач объяснил, почему надо перетерпеть насморк
По его словам, не стоит сразу снимать отек слизистых. Как объяснил специалист, сильные выделения из носа ни что иное как реакция организма на внешние факторы. Это одна из причин, по которым не надо мгновенно начинать бороться с насморком.
Леско напомнил, что такая реакция происходит, когда человек гуляет на морозе. Так как нос контролирует вдыхаемый воздух, при низкой температуре у него становится все больше работы.
«Чтобы он успел привести воздух в норму, он должен уменьшить поток. Отсюда и отек носа», - подчеркнул эксперт. Как передает радио Sputnik, если человек в это время использует сосудосуживающий препарат, то большая доля холодного воздуха попадет в легкие.
Это не опасно, но при частом использовании нос перестает реагировать на что-либо, кроме капель. «При резкой смене температуры надо потерпеть. Это нормально, если течет из носа или нос закладывает», - резюмировал эксперт.
Ранее телеведущая и врач Елена Малышева разобрала самые распространенные ошибки при лечении насморка. Одна из самых сильных оплошностей, которую совершает большинство людей - это прогревание носа, потому что облегчение будет лишь временное, но высокие температуры лишь помогут инфекции распространиться по пазухам.
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Фото: pixabay.com
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