Елена Малышева разобрала самые распространенные ошибки при лечении насморка

Еще один опасный метод лечения заложенности носа – при помощи чеснока. Этот продукт считается сильнейшим раздражителем и может нанести существенный вред слизистым оболочкам. Кроме того, специалисты напомнили о том, что длительное использование сосудосуживающих капель может нанести больше вреда, чем пользы, поскольку они вызывают привыкание, от которого очень сложно избавиться. «Этот способ терапии насморка исключен из всех международных стандартов. Заболевшим вместо использования капель и спреев лучше чаще промывать нос», – пояснила Малышева.

Кроме того, эксперты напомнили, что насморк – это не всегда признак простуды, а потеря обоняния не обязательно сигнализирует о том, что вы заразились коронавирусом. Заложенность может быть симптомом аллергии или воспалительного процесса, протекающего в организме.

Фото: Екатерина Ширинкина/passion.ru

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