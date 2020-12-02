Врач объяснил, опасна ли ночь для больных коронавирусом

Медик объяснил, что эти заболевания диагностируются быстро, их учитывают при назначении лечения больным коронавирусом. Таким образом, слухи об опасности ночных часов для пациентов с коронавирусом являются только мифом. «Когда человек находится под мониторным контролем адекватным и достаточным для его состояния, все эти вещи видны на мониторах. Мониторы сигнализируют врачам», - объяснил эксперт.

Ранее были названы симптомы, которые никогда не встречаются при коронавирусе. От ОРВИ ковид отличается отсутствием слезоточивости глаз и насморка. При COVID-19 никогда не бывает проблем с мочеиспусканием и дефекацией, не страдает слух и не закладывает уши, не развивается артрит.