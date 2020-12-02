Врач объяснил, опасна ли ночь для больных коронавирусом
По его словам, для здоровья пациентов с коронавирусом опасно не время суток, а определенное состояние во сне. Врач объяснил, что у некоторых людей при углублении сна могут возникать разные физиологические изменения, вплоть до остановки дыхания. Как передает Sputnik, в группу риска можно отнести людей с хронической болезнью легких или ожирением.
Медик объяснил, что эти заболевания диагностируются быстро, их учитывают при назначении лечения больным коронавирусом. Таким образом, слухи об опасности ночных часов для пациентов с коронавирусом являются только мифом. «Когда человек находится под мониторным контролем адекватным и достаточным для его состояния, все эти вещи видны на мониторах. Мониторы сигнализируют врачам», - объяснил эксперт.
Ранее были названы симптомы, которые никогда не встречаются при коронавирусе. От ОРВИ ковид отличается отсутствием слезоточивости глаз и насморка. При COVID-19 никогда не бывает проблем с мочеиспусканием и дефекацией, не страдает слух и не закладывает уши, не развивается артрит.
Фото: pexels.com
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