Составлен список симптомов, которые никогда не встречаются при коронавирусе

В целом, течение коронавируса очень схоже с признаками гриппа: в обоих случаях наблюдается повышение температуры, признаки интоксикации организма, выраженная лихорадка, незначительная ломота в суставах, головные боли, слабость, нарушения сна и отсутствие аппетита. От ОРВИ ковид отличается отсутствием слезоточивости глаз и насморка, не сухим, а не с мокротой кашлем. Также медик отметил, что при COVID-19 никогда не бывает проблем с мочеиспусканием и дефекацией, не страдает слух и не закладывает уши, не развивается артрит.

Напомним, что по состоянию на 24 ноября 2020 года в России за последние сутки выявлено 24 326 новых, подтвержденных тестами случаев заражения, из них 5838 пришлись на Москву. В мире число заболевших тоже неуклонно растет и уже превысило отметку в 59 миллионов человек.

Фото: pixabay

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!