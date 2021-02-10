Врач-невролог описала семь признаков «тихого инсульта»

К примеру, симптомами такого состояния могут быть внезапно появившееся головокружение, проблемы в плане нарушения походки, зрения. Признаками можно считать развитие косоглазия, потерю четкости речи, начавшуюся асимметрию лица. Кроме того, о болезни говорят ощущение онемения, а также появление чувства слабости в конечностях. Если появляются эти симптомы, нужно немедленно обратиться в больницу. Как пишет «АиФ», медики смогут обследовать пациента, подтвердить или опровергнуть диагноз.

По статистике, мужчины чаще попадают с инсультом в больницу. При этом у женщин более высокий риск умереть от инсульта. Врачи бьют тревогу и по другому поводу: инсульт стремительно молодеет. Среди пациентов есть 30-40-летние люди. В зоне риска, не раз рассказывала доктор и телеведущая Елена Малышева, дети с высоким холестерином. Те, у кого наследственная гиперхолестеринемия. Если у кого-то в семье случился инсульт (или инфаркт) до 50 лет, необходимо также проверить детей на наличие этого недуга.

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