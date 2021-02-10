Врач-невролог описала семь признаков «тихого инсульта»
«Тихим» или «немым инсультом» врачи называют острое нарушение мозгового кровообращения, не приводящее к выраженной клинической симптоматике. Чаще всего о том, что они перенесли «тихий инсульт», люди узнают во время компьютерной или магнитно-резонансной томографии головного мозга. Долова отметила: несмотря на это, болезнь не всегда проходит бессимптомно. Если быть внимательным, можно обнаружить несколько признаков «немого инсульта».
К примеру, симптомами такого состояния могут быть внезапно появившееся головокружение, проблемы в плане нарушения походки, зрения. Признаками можно считать развитие косоглазия, потерю четкости речи, начавшуюся асимметрию лица. Кроме того, о болезни говорят ощущение онемения, а также появление чувства слабости в конечностях. Если появляются эти симптомы, нужно немедленно обратиться в больницу. Как пишет «АиФ», медики смогут обследовать пациента, подтвердить или опровергнуть диагноз.
По статистике, мужчины чаще попадают с инсультом в больницу. При этом у женщин более высокий риск умереть от инсульта. Врачи бьют тревогу и по другому поводу: инсульт стремительно молодеет. Среди пациентов есть 30-40-летние люди. В зоне риска, не раз рассказывала доктор и телеведущая Елена Малышева, дети с высоким холестерином. Те, у кого наследственная гиперхолестеринемия. Если у кого-то в семье случился инсульт (или инфаркт) до 50 лет, необходимо также проверить детей на наличие этого недуга.
Кстати, если вы никогда раньше не занимались благотворительностью, но очень хотите попробовать, а заодно и вовлечь в доброе дело своего ребенка, то обратите внимание на совместный проект Letidor.ru и «Макдональдс»:
7 главных фактов о благотворительности в России
Как воспитать в ребенке привычку помогать: 7 советов
Почему не нужно бояться помогать другим: 11 вопросов о благотворительности
Фото: pexels.com
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!