Инсульт: как не пропустить симптомы, кто в зоне риска и как предотвратить патологию

Первая помощь

Состояние, при котором мозговое кровообращение нарушено, называется инсультом. Болезни сердца и сосудов на первом месте в рейтинге причин смертности. По оценкам ВОЗ, ежегодно в мире от инфарктов и инсультов умирают миллионы человек. Очень важна своевременная диагностика и вовремя оказанная помощь. Нередки случаи, когда приехавшая скорая не госпитализирует человека с гипертоническим кризом, ограничившись лишь таблеткой под язык. Такое происходит, если подскочившее давление снизилось. Но после отъезда бригады медиков оно резко может подняться вновь и закончиться кровоизлиянием...

По статистике мужчины чаще попадают с этим диагнозом в больницу. При этом у женщин более высокий риск умереть от инсульта. Врачи бьют тревогу и по другому поводу: инсульт стремительно молодеет. Среди пациентов есть 30-40-летние люди. В зоне риска, не раз рассказывала доктор и телеведущая Елена Малышева, дети с высоким холестерином. Те, у кого наследственная гиперхолестеринемия. Если у кого-то в семье случился инсульт (или инфаркт) до 50 лет, необходимо также проверить детей на наличие этого недуга.

Все слышали про симптомы инсульта, но не лишним будет напомнить. Нужно попросить человека:

улыбнуться;

поднять две руки одновременно;

сказать что-либо четко;

Часто люди, пережившие инсульт, жалуются на онемевшую сторону тела и сильную головную боль, тошноту, слабость. И хорошо, если человек при этом может самостоятельно вызвать помощь и вообще говорить!