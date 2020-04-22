Инсульт: как не пропустить симптомы, кто в зоне риска и как предотвратить патологию
Первая помощь
Состояние, при котором мозговое кровообращение нарушено, называется инсультом. Болезни сердца и сосудов на первом месте в рейтинге причин смертности. По оценкам ВОЗ, ежегодно в мире от инфарктов и инсультов умирают миллионы человек. Очень важна своевременная диагностика и вовремя оказанная помощь. Нередки случаи, когда приехавшая скорая не госпитализирует человека с гипертоническим кризом, ограничившись лишь таблеткой под язык. Такое происходит, если подскочившее давление снизилось. Но после отъезда бригады медиков оно резко может подняться вновь и закончиться кровоизлиянием...
По статистике мужчины чаще попадают с этим диагнозом в больницу. При этом у женщин более высокий риск умереть от инсульта. Врачи бьют тревогу и по другому поводу: инсульт стремительно молодеет. Среди пациентов есть 30-40-летние люди. В зоне риска, не раз рассказывала доктор и телеведущая Елена Малышева, дети с высоким холестерином. Те, у кого наследственная гиперхолестеринемия. Если у кого-то в семье случился инсульт (или инфаркт) до 50 лет, необходимо также проверить детей на наличие этого недуга.
Все слышали про симптомы инсульта, но не лишним будет напомнить. Нужно попросить человека:
- улыбнуться;
- поднять две руки одновременно;
- сказать что-либо четко;
Часто люди, пережившие инсульт, жалуются на онемевшую сторону тела и сильную головную боль, тошноту, слабость. И хорошо, если человек при этом может самостоятельно вызвать помощь и вообще говорить!
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Как могут развиваться события?
Ишемический инсульт
Встречается более чем в 80% случаев. Кровь не поступает в мозг, потому что артерия, питающая его, частично или полностью заблокирована. Заблокировать ее может тромб или эмбол (кровяной сгусток). Геморрагический инсульт
Происходит, когда ослабленный кровеносный сосуд, питающий мозг, разрывается. Еще говорят, что произошло кровоизлияние в мозг: часть клеток лишается кровоснабжения и кислорода.
Любой инсульт может сопровождаться отеком головного мозга, который возникает не сразу. Вот почему так важно получить квалифицированную помощь и предотвратить осложнения.
Для инсультов, вызванных тромбом, время тоже крайне важно. Должна быть возможность либо удалить его хирургически, либо медикаментозно. И повезло, если ведется речь именно о втором способе.
Манипуляции эффектны в первые несколько часов после инсульта. Препаратов, которые способны вернуть к жизни погибшие клетки, не существует.
Транзиторная ишемическая атака
Возможен и вариант кратковременного нарушения кровообращения в головном мозге. Например, человек утром обнаруживает, что вдруг немеет одна рука - ненадолго. Кажется, случайность, можно продолжить заниматься своими делами. Это опасная беспечность!
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Кто в зоне риска
Важно понимать, что инсульт не происходит просто так, если организм здоров. Хотя нередко мы слышим от родственников, мол человек ни на что не жаловался. На самом деле предвестники были, но далеко не все обращают на них внимание. Итак, в зоне риска люди после 55 лет (цифра весьма условная), у которых:
повышенное артериальное давление;
липидный дисбаланс, ожирение;
атеросклероз (возможен отрыв тромба с развитием острой ишемии);
стаж курильщика (повышен риск развития тромбов);
сахарный диабет;
сердечные патологии;
семейный анамнез (у близких родственников были инсульты и инфаркты);
болезни почек.
Нередко пациенты не проявляют должной сознательности, даже зная о серьезных заболеваниях и умерших от инсульта родственниках. В чем это проявляется? Ваш пожилой родственник, несмотря гипертонию, пьет выписанные ему препараты нерегулярно. То забыл, то раньше спать лег, то таблетки закончились... В то время как уровень давления всегда нужно поддерживать на нужном уровне, показания тонометра записывать в дневник дважды в день.
Встречаются те, кто даже перенеся инфаркт, выкарабкавшись, стараются вернуться скорей к привычному образу жизни, игнорируя предписания врачей. Здесь важно донести до человека, какие последствия его могут ждать: летальный исход или годы в парализованном состоянии. Инсульт не проходит бесследно: по статистике только 10% людей, переживших его, восстанавливаются полностью. Повторное кровоизлияние происходит у каждого четвертого пациента. Вот почему так важно полностью перестроить привычный образ жизни и начать уже следить за здоровьем, четко выполняя предписания врачей.
Фото: Depositphotos.com, Pixabay.com
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