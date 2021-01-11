Врач назвала утренние привычки опасными для здоровья

Мириам Стоппард также рекомендует отказаться от апельсинового сока по утрам. Напиток перегружает метаболизм и очень сильно повышает уровень сахара в крови. Это происходит из-за того, что утром выделение инсулина работает не так, как надо. По этой же причине опасна чашка кофе, выпитая натощак. Она повышает уровень сахара в крови в полтора раза.

Ранее диетолог рассказала, как отказаться от «опасных» перекусов, мешающих похудеть. Аманда Урселл уточнила, какие перекусы могут находиться в группе риска и каких ошибок стоит избегать.

Одна из самых распространенных ошибок - выбирать быстрые перекусы. С ними желание придерживаться дневной нормы калорийности может очень быстро лопнуть как мыльный пузырь. Такие варианты, как правило, сладкие, состоят по большей части из быстрых углеводов, то есть вы, по сути, вы потребляете пустые калории, то есть вскоре вновь захотите есть.