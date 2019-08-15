Диетолог рассказала, как отказаться от «опасных» перекусов, мешающих похудеть

Диетолог Аманда Урселл рассказала британскому таблоиду The Sun, что в двух бисквитных печеньях, к примеру, содержится 166 ккал, но многие склонны считать, что это число гораздо меньше, а потом удивляются, что они, вроде бы все делают правильно – скорретировали питание в сторону более здорового, урезали калорийность, но вес по-прежнему стоит или снижается слишком медленно. Специалист рассказала, какие перекусы могут находиться в группе риска и каких ошибок стоит избегать.
Одна из самых распространенных ошибок – выбирать быстрые перекусы. С ними желание придерживаться дневной нормы калорийности может очень быстро лопнуть как мыльный пузырь. Такие варианты, как правило, сладкие, состоят по большей части из быстрых углеводов, то есть вы, по сути, потребляете пустые калории, то есть вскоре вновь захотите есть.
Диетолог добавляет, что рекомендуемая норма насыщенных жиров для женщин – 20 г, а клетчатки – 30 г. И надо учитывать эти цифры в том числе и при выборе еды для перекуса, а не только в основных приемах пищи.
«Переход на цельнозерновой хлеб, крупы, рис, а также выбор большего количества фруктов и овощей в качестве перекусов поможет решить эти проблемы с питанием, позволит чувствовать себя сытым более продолжительное время, а значит, получится потреблять меньше калорий в целом», – говорит Аманда.
Еще одна распространенная ошибка – перекусывать соленой едой, превышать и пить слишком много кофе. Соль задерживает жидкость – это факт, который не подлежит сомнению, но вы не всегда учитываете, что контролировать ее количество вы можете лишь в блюдах, которые готовите сами, в готовых перекусах ее, как правило, гораздо больше, чем нужно. Рекомендованная суточная норма – не более 6 граммов. Кофе же, в свою очередь, обезвоживает организм, так что он тоже не лучший помощник в похудении.
В целом, диетолог заявляет, что не стоит быть к себе чрезмерно снисходительными, когда речь идет о похудении. Если у вас на 2 строгих дня приходится 1 с излишней суточной калорийностью, вес будет стоять на месте.
Привычка есть здоровые перекусы утром и вредные ближе к вечеру не поможет похудеть. Понятное дело, что, если у вас стрессовая работа, вы стремитесь при помощи еды снизить уровень тревожности, потому рука вместо фруктов и йогурта так и тянется к печенью и шоколаду, но в таком случае не стоит рассчитывать на результаты.
Вредные перекусы, по мнению диетолога, с легкостью позволяют съесть и на 1000 ккал больше суточной нормы, а это, в свою очередь, приведет к увеличению веса, даже если в течение дня вы едите мало и правильно. Чтобы помочь организму справиться со стрессом, остановите свой выбор на продуктах, богатых селеном и йодом. И все же старайтесь контролировать себя, однако если такой срыв вдруг произошел, не стоит посыпать голову пеплом, просто увеличьте в этот день уровень физической нагрузки.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: vostock-photo
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