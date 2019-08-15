Диетолог рассказала, как отказаться от «опасных» перекусов, мешающих похудеть

Диетолог Аманда Урселл рассказала британскому таблоиду The Sun, что в двух бисквитных печеньях, к примеру, содержится 166 ккал, но многие склонны считать, что это число гораздо меньше, а потом удивляются, что они, вроде бы все делают правильно – скорретировали питание в сторону более здорового, урезали калорийность, но вес по-прежнему стоит или снижается слишком медленно. Специалист рассказала, какие перекусы могут находиться в группе риска и каких ошибок стоит избегать.

Одна из самых распространенных ошибок – выбирать быстрые перекусы. С ними желание придерживаться дневной нормы калорийности может очень быстро лопнуть как мыльный пузырь. Такие варианты, как правило, сладкие, состоят по большей части из быстрых углеводов, то есть вы, по сути, потребляете пустые калории, то есть вскоре вновь захотите есть.

Диетолог добавляет, что рекомендуемая норма насыщенных жиров для женщин – 20 г, а клетчатки – 30 г. И надо учитывать эти цифры в том числе и при выборе еды для перекуса, а не только в основных приемах пищи.

«Переход на цельнозерновой хлеб, крупы, рис, а также выбор большего количества фруктов и овощей в качестве перекусов поможет решить эти проблемы с питанием, позволит чувствовать себя сытым более продолжительное время, а значит, получится потреблять меньше калорий в целом», – говорит Аманда.