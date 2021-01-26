Врач назвала способ защититься от аномальных скачков погоды

Как уточнила специалист, таким образом можно добиться укрепления выносливости сосудов. При этом занятия физкультурой не должны изнурять. Их с легкостью можно заменить прогулками на свежем воздухе в течение 30 минут и более. Как пишет «Российская газета», тренировки нужны из-за того, что сосуды во время упражнений подстраиваются под изменения атмосферного давления.

Медик объяснила, что к метеочувствительности склонны люди с болезнями сердца, астеники и гипертоники. Полезно хранить дома нитроглицерин. Люди с высоким давлением должны иметь под рукой препараты для гипертоников.