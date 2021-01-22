Раскрыт простой способ борьбы с метеозависимостью

Особенно опасны и неприятны они для россиян, страдающих гипертонией. Такие люди во время колебаний температуры чувствуют усталость, сонливость и слабость. Помочь облегчить это состояние может незначительная диета, уточнил врач. Нужно избегать переедания, например, пить легкие рыбные бульоны.

Кардиолог советует есть больше овощей и зелени. Он не рекомендует заниматься тяжелой физической работой, так как мышечная масса еще не адаптирована к резким изменениям артериального давления. «Ближе к весне наладится температура, наши мышцы придут в норму», - подчеркнул врач.

Напомним, метеопатами бывают как совершенно здоровые люди, так и сердечники, диабетики, ревматики, люди с повышенным артериальным давлением. Статистика метеозависимости растет: всего десять лет назад только каждый пятый страдал от атмосферных колебаний, сегодня же это - каждый второй.