Врач назвал главный признак перенесенного коронавируса

При этом эксперт напомнил, что течение коронавируса индивидуально, но кроме утомляемости, после выздоровления пациенты обычно жалуются на головные боли, а также ломоту в мышцах и суставах.

Доктор Банстон отметил, что до 20% людей переносят заболевание бессимптомно. Эксперт советует срочно ехать в больницу в случае повышения температуры, кашля, исчезновения обоняния и вкуса. Следует сделать тест на коронавирус, только он способен определить, переболел человек COVID-19 или нет.

Ранее жительница Великобритании Ник Кимберли пожаловалась на то, что на протяжении 10 месяцев ее не покидают симптомы коронавируса. 53-летняя экс-журналистка BBC утверждает, что была поражена вирусом в Рождество после полета на Карибские острова в зимние каникулы в 2019 году. В июне 2020 года после сдачи для исследования плазмы крови у нее выявился положительный тест на COVID-19.