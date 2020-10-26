Женщина пожаловалась на симптомы коронавируса через 10 месяцев после заражения
53-летняя экс-журналистка BBC утверждает, что была поражена вирусом в прошлое Рождество после полета на Карибские острова в зимние каникулы. Ник считает, что заразилась за несколько дней до праздника, когда общалась с китайскими пассажирами, которые приземлились в аэропорту «Гатвик» из Ухани - города, где возникла пандемия.
Woman, 53, is still suffering from symptoms 10 months after catching Covid https://t.co/dWCMo4jhva— The US Sun (@TheSunUS) October 24, 2020
Во время отпуска Ник лежала с высокой температурой, кашлем и потерей обоняния. Когда она вернулась к себе домой в Челтнем, симптомы не исчезли, британка обратилась к своему терапевту, который был сбит с толку: медик не смог поставить диагноз и даже предположил, что это может быть свиной грипп. Кроме того, врачи после обследования рассказали Кимберли, что ее органы долгое время не работали должным образом.
В июне после сдачи для исследования плазмы крови выявился положительный тест на COVID-19. Ник уверяет, что все время после злополучной поездки ее мучили боли в груди, внезапные потери зрения, затрудненное дыхание и боль в суставах. «Это самая ужасная болезнь, она отнимает у вас все, что у вас есть», — отметила она.
Она также утверждает, что раньше была красноречивой и работала на радио, но из-за болезни ослабла кратковременная память.
Напомним, первой заразившейся коронавирусом в Великобритании была 75-летняя женщина из Ноттингемшира, у которой 21 февраля 2020 года выявили положительный результат на вирус — это через два месяца после того, как Ник заболела. Бывшая журналистка BBC утверждает, что страдает от COVID-19 в Великобритании дольше всех.
Фото: pexels.com
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!