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Женщина пожаловалась на симптомы коронавируса через 10 месяцев после заражения

Жительница Великобритании Ник Кимберли пожаловалась на то, что на протяжении 10 месяцев ее не покидают симптомы коронавируса, пишет The Sun.

53-летняя экс-журналистка BBC утверждает, что была поражена вирусом в прошлое Рождество после полета на Карибские острова в зимние каникулы. Ник считает, что заразилась за несколько дней до праздника, когда общалась с китайскими пассажирами, которые приземлились в аэропорту «Гатвик» из Ухани - города, где возникла пандемия.

Во время отпуска Ник лежала с высокой температурой, кашлем и потерей обоняния. Когда она вернулась к себе домой в Челтнем, симптомы не исчезли, британка обратилась к своему терапевту, который был сбит с толку: медик не смог поставить диагноз и даже предположил, что это может быть свиной грипп. Кроме того, врачи после обследования рассказали Кимберли, что ее органы долгое время не работали должным образом.

В июне после сдачи для исследования плазмы крови выявился положительный тест на COVID-19. Ник уверяет, что все время после злополучной поездки ее мучили боли в груди, внезапные потери зрения, затрудненное дыхание и боль в суставах. «Это самая ужасная болезнь, она отнимает у вас все, что у вас есть», — отметила она.

Она также утверждает, что раньше была красноречивой и работала на радио, но из-за болезни ослабла кратковременная память.

Напомним, первой заразившейся коронавирусом в Великобритании была 75-летняя женщина из Ноттингемшира, у которой 21 февраля 2020 года выявили положительный результат на вирус — это через два месяца после того, как Ник заболела. Бывшая журналистка BBC утверждает, что страдает от COVID-19 в Великобритании дольше всех.

Фото: pexels.com

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