Женщина пожаловалась на симптомы коронавируса через 10 месяцев после заражения

В июне после сдачи для исследования плазмы крови выявился положительный тест на COVID-19. Ник уверяет, что все время после злополучной поездки ее мучили боли в груди, внезапные потери зрения, затрудненное дыхание и боль в суставах. «Это самая ужасная болезнь, она отнимает у вас все, что у вас есть», — отметила она.

Она также утверждает, что раньше была красноречивой и работала на радио, но из-за болезни ослабла кратковременная память.

Напомним, первой заразившейся коронавирусом в Великобритании была 75-летняя женщина из Ноттингемшира, у которой 21 февраля 2020 года выявили положительный результат на вирус — это через два месяца после того, как Ник заболела. Бывшая журналистка BBC утверждает, что страдает от COVID-19 в Великобритании дольше всех.