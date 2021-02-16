ВОЗ заявила о снижении заболеваемости коронавирусом вдвое

В ВОЗ отметили, что ситуация обнадеживает: появились надежды на то, что пандемию удастся взять под контроль. Глава ВОЗ добавил: несмотря на то, что масштабы проблемы уменьшились, она не решена. По его словам, если прекратить борьбу на любом из фронтов, то она вернется с оглушительным громом.

Ранее ВОЗ предупредила о возможности новой пандемии из-за вируса Nipah. Впервые этот вирус был найден в 1999 году в Малайзии среди фермеров-свиноводов. Заболевание получило название местности, реки Нипах, где и было выявлено. С тех пор в Южной Азии произошло 12 очагов распространения.

Как считают специалисты, смертность от вируса Nipah может достигать 40-75%, при этом болезнь распространяется чрезвычайно быстро. Зараженные могут переносить болезнь бессимптомно, кроме того, NiV вызывает смертельный энцефалит. Ученые еще не изобрели препаратов, способных победить его.

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