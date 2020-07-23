ВОЗ спрогнозировала, когда в мире начнется массовая вакцинация от коронавируса

Эксперт добавил, что ученые всего мира неустанно работают над изучением коронавируса и уже значительно продвинулись в разработке лекарств против него, но для полного завершения клинических исследований, последующего сертифицирования и последующего массового производства необходимо время, потому рассчитывать на готовность вакцины следует не раньше первой половины следующего года. При этом российское министерство обороны заявило о том, что отечественная вакцина фактически уже готова и будет выпускаться на особых условиях – с параллельным сбором данных об эффективности и безопасности.

Тем временем в мире, по состоянию на 23 июля 2020 года, общее число заболевших COVID-19 превысило отметку в 15 миллионов. За последние сутки в мире заразилось 279 713 человек, из них 5848 – в России. За все время пандемии скончались больше 623 тысяч человек, а вылечились больше, 8,6 миллионов человек.

Фото: pixabay

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