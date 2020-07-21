Россиянам сообщили о готовности первой отечественной вакцины против коронавируса

Напомним, что клиническое тестирование вакцины на людях началось 18 июня. Ее с интервалом в 5 дней ввели двум группам добровольцев, а 20 июля их всех уже выписали домой. В это же время в разработке находятся еще 2 препарата от COVID-19, которые проходят в Российском фонде прямых инвестиций и в Университете им. Сеченова. Ученые последнего, кстати, заявили, что у их добровольцев также выработались антитела после введения экспериментального лекарства. Кстати, суточное число заболевших в России, по состоянию на 21 июля 2020 года, начало снижаться и составило 5842 человека. Наибольшее число зараженных выявлено в Москве (602) и Ханты-Мансийском автономном округе (228). Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 783 328 случаев. В мире же общее число инфицированных с начала пандемии составило 14 703 293 человека, из них скончались почти 610 тысяч, а выздоровели 8,3 миллиона.

Фото: depositphotos

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