ВОЗ предупредила о новых вызовах в 2021 году из-за пандемии коронавируса

Как пишет РИА Новости, по его словам, ученые в разных странах не должны наказываться за то, что «транспарентно делятся новыми научными данными».

Ранее ВОЗ предупредила о риске заражения инфекциями 1,8 миллиарда человек. Как считают специалисты, около двух миллиардов человек могут заболеть из-за проблем с водоснабжением в больницах. Эксперты напомнили, что санитарные нормы и гигиена, а также чистота воды очень важны как для пациентов, так и самих медиков. Однако эти правила часто не ставят в приоритет.