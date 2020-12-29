ВОЗ предупредила о новых вызовах в 2021 году из-за пандемии коронавируса
Как уточнил глава международной организации, мировое сообщество ждут «новые разновидности COVID-19». Тедрос Аданом Гебрейесус призвал «быстро делиться с ВОЗ и другими государствами» данными о геномной последовательности выявляемых новых штаммов вируса.
Он уточнил, что ВОЗ работает плотно с учеными со всего мира. Сплоченность позволяет лучше понять новые разновидности коронавируса, а также наблюдать, как они влияют на способность распространяться и вызывать у людей заболевание.
Как пишет РИА Новости, по его словам, ученые в разных странах не должны наказываться за то, что «транспарентно делятся новыми научными данными».
Ранее ВОЗ предупредила о риске заражения инфекциями 1,8 миллиарда человек. Как считают специалисты, около двух миллиардов человек могут заболеть из-за проблем с водоснабжением в больницах. Эксперты напомнили, что санитарные нормы и гигиена, а также чистота воды очень важны как для пациентов, так и самих медиков. Однако эти правила часто не ставят в приоритет.
Фото: pixabay.com
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