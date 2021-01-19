Вопрос о правильном способе принимать душ рассорил пользователей в Сети

Те, кто моется, стоя лицом к стене, также оставили комментарии. «Я просто в шоке. Я думал, что все моются лицом к стене. Стоять спиной к душу можно только, когда хочешь избавиться от похмелья, глубоко дыша и прижимаясь к стене», — написал один из юзеров. Большинство высказавшихся уточнили, что в душе часто поворачиваются и моют разные части тела под разным углом.

Ранее парикмахер рассказала, сколько раз нужно намыливать волосы шампунем при мытье. Надо тщательно намочить волосы, нанести шампунь на руки и равномерно распределить его по всей коже головы. После этого подушечками пальцев помассировать всю ее — и не пропустите линию роста волос или затылок. Затем, по словам мастера, стоит тщательно ополоснуть волосы и повторить весь процесс еще раз, сосредоточив свое внимание только на корнях, длину можно промыть лишь пеной, которая будет стекать при смывании средства, — это обеспечит локонам «идеальную чистоту».