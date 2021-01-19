Вопрос о правильном способе принимать душ рассорил пользователей в Сети
Автор поста спросила, надо ли мыться, стоя лицом или спиной к стене. Вопрос любопытного юзера перерос во флешмоб и привел к дискуссии. Автор сам принимает душ спиной к стекающей воде. Некоторые согласились с ней и уточнили, что стоят спиной к лейке, чтобы не намочить волосы. Другие посоветовали мыться в другом положении. Еще одна девушка рассказала, что моется так же, потому что вода слишком горячая для лица.
Help me settle a debate. It’s normal to shower with your back to the shower right? Not facing the water?— Alice (@Backpainandwine) January 14, 2021
Те, кто моется, стоя лицом к стене, также оставили комментарии. «Я просто в шоке. Я думал, что все моются лицом к стене. Стоять спиной к душу можно только, когда хочешь избавиться от похмелья, глубоко дыша и прижимаясь к стене», — написал один из юзеров. Большинство высказавшихся уточнили, что в душе часто поворачиваются и моют разные части тела под разным углом.
Ранее парикмахер рассказала, сколько раз нужно намыливать волосы шампунем при мытье. Надо тщательно намочить волосы, нанести шампунь на руки и равномерно распределить его по всей коже головы. После этого подушечками пальцев помассировать всю ее — и не пропустите линию роста волос или затылок. Затем, по словам мастера, стоит тщательно ополоснуть волосы и повторить весь процесс еще раз, сосредоточив свое внимание только на корнях, длину можно промыть лишь пеной, которая будет стекать при смывании средства, — это обеспечит локонам «идеальную чистоту».
Фото: pexels.com
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