Парикмахер рассказала, сколько раз нужно намыливать волосы шампунем при мытье

Затем, по словам мастера, стоит тщательно ополоснуть волосы и повторить весь процесс еще раз, сосредоточив свое внимание только на корнях, длину можно промыть лишь пеной, которая будет стекать при смывании средства – это обеспечит локонам «идеальную чистоту». После того, как вы намылили волосы шампунем дважды, следует воспользоваться кондиционером. Его нужно нанести только на длину, избегая корней. Держать средство стоит 1-2 минуты. Закончить мытье лучше всего ополаскиванием шевелюры прохладной водой, а затем вытереть ее полотенцем. Пользователи заявили, что столь подробная инструкция впечатлила подписчиков, которые заявили, что взглянули на привычный процесс по-другому: «Поддерживаю! Идеально чистые волосы при таком способе», «Я делаю так же! Каждый раз волосы в итоге идеально чистые», «Моя жизнь изменилась после того, как я начала мыть волосы дважды», «Очень полезное видео! Спасибо!» – написали они.

Фото: depositphotos

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