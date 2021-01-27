Власти Москвы сняли запрет на работу баров и ресторанов ночью

Собянин напомнил, что ситуация с заражаемостью коронавирусом постепенно улучшается. По данным мэра, на прошедшей неделе число заражений в сутки не превышало 2-3 тысячи человек. При этом число госпитализаций снизилось на одну тысячу. Кроме того, впервые с середины июня 2020 года в стационарах, принимающих коронавирусных больных, свободно более 50% коек.

Собянин уточнил, что пандемия идет на спад. В этих условиях основной задачей является восстановление экономики, в первую очередь — наиболее пострадавших отраслей.

Ранее власти Москвы назвали ситуацию с коронавирусом «марафоном без конца и края». За последние сутки в Москве выявлено 2 317 больных, за все время — 917 825.