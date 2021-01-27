Власти Москвы сняли запрет на работу баров и ресторанов ночью
Как говорится на сайте руководителя, кроме баров и ресторанов с 23.00 до 06.00 могут работать караоке, дискотеки, клубы и боулинги, остальные организации индустрии отдыха и развлечений. Заведения должны соблюдать требования по рассадке гостей.
«Вместе с тем эти заведения по-прежнему должны соблюдать требования по рассадке посетителей и соблюдению санитарного режима, установленные Роспотребнадзором», — говорится в сообщении мэра.
Собянин напомнил, что ситуация с заражаемостью коронавирусом постепенно улучшается. По данным мэра, на прошедшей неделе число заражений в сутки не превышало 2-3 тысячи человек. При этом число госпитализаций снизилось на одну тысячу. Кроме того, впервые с середины июня 2020 года в стационарах, принимающих коронавирусных больных, свободно более 50% коек.
Собянин уточнил, что пандемия идет на спад. В этих условиях основной задачей является восстановление экономики, в первую очередь — наиболее пострадавших отраслей.
Ранее власти Москвы назвали ситуацию с коронавирусом «марафоном без конца и края». За последние сутки в Москве выявлено 2 317 больных, за все время — 917 825.
Фото: pixabay.com
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