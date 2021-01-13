Вирусолог заявил о выходе России на «зимнее плато» по коронавирусу

По его словам, причин для сильного спада заболеваемости COVID-19 нет. Специалист уточнил, что о победе над коронавирусом говорить слишком рано. Он напомнил, что в РФ по-прежнему высокая заболеваемость.

«Вы вспомните весенний период: у нас на пике было немного больше 11 тысяч. А сейчас идет 23 тысячи. Это все - наше «зимнее плато», - подчеркнул эксперт. Как пишет РИА Новости, Альтштейн добавил, что пока медики не могут охватить прививками все население, так как не хватает объема вакцины.