Вирусолог заявил о выходе России на «зимнее плато» по коронавирусу
По его словам, причин для сильного спада заболеваемости COVID-19 нет. Специалист уточнил, что о победе над коронавирусом говорить слишком рано. Он напомнил, что в РФ по-прежнему высокая заболеваемость.
«Вы вспомните весенний период: у нас на пике было немного больше 11 тысяч. А сейчас идет 23 тысячи. Это все - наше «зимнее плато», - подчеркнул эксперт. Как пишет РИА Новости, Альтштейн добавил, что пока медики не могут охватить прививками все население, так как не хватает объема вакцины.
Ранее вирусолог, главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Виктор Зуев назвал предполагаемую дату окончания пандемии коронавируса в России. По его словам, пандемия должна закончиться «практически где-то к концу лета».
Также заведующий лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Г. В. Плеханова Елена Егорова уточнила, что число заражений COVID-19 может уменьшиться к весне. Она объяснила: динамика будет напрямую зависеть от того, насколько ответственно вели себя люди в новогодние праздники.
Фото: pexels.com
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