Валдис Пельш рассказал о страшных болях: «Я рожал аж два раза»

Известный телеведущий Валдис Пельш старается не заострять внимание на болезни, которая принесла ему немало страданий. Он вспомнил о ней в недавнем эфире программы Елены Малышевой «Жить здорово». Десять лет назад артисту поставили диагноз «панкреонекроз».

«Надо сказать, что боль настолько сильная, что она запоминается на всю жизнь. Считается, что эти боли сильнее в два раза родовых. Так что мне нельзя сказать "Зато вы не рожаете", потому что я рожал аж два раза», — признался Валдис.

Во время приступов Пельш попадал в реанимацию. «Я помню, как ты лежишь весь в поту. И ты со мной еще и разговариваешь. Следующий день: ты весь сухой, и я не могу даже понять — в сознании ты или нет», — вспоминает Елена Малышева: она навещала коллегу в больнице.

Мужчина считает, что врачи практически вытащили его с того света. Его супруга Светлана была рядом все это время. Теперь он соблюдает специальную диету, которая не предполагает ничего жирного, острого, газированного. Алкоголь Пельшу тоже строго воспрещен.

Судя по снимкам в Instagram артиста, такой образ жизни пошел ему на пользу.

Фото: globallookpress