Диета при панкреатите: какие продукты придется исключить и пример меню
Основное о панкреатите
Панкреатит - это приобретенное заболевание, он развивается в результате травмы живота, вирусного поражения поджелудочной железы, из-за нарушения работы печени и желчного пузыря, после отравлений алкоголем и другими токсическими веществами, при частых и выраженных нарушениях питания – длительном голодании, сидении на диетах с целью похудения.
Основные признаки панкреатита:
боли в животе - острые, кинжальные, почти до потери сознания при остром панкреатите, либо тупые или ноющие при хроническом варианте,
нарушения стула, чаще сильные поносы,
лихорадка,
резкое похудение.
При остром панкреатите обычно кладут в больницу. Обострения хронического можно лечить и дома, но только под контролем врача. Самолечение в случае панкреатита опасно развитием осложнений вплоть до панкреонекроза (ферментативное расплавление ткани железы, самопереваривание железы) и развитием перитонита, что смертельно опасно.
Лечебное питание при панкреатите
Лекарственную, ферментную и диетическую терапию панкреатита подбирает врач, основываясь на состоянии больного и данных анализов. Однако общие принципы диетической коррекции всегда остаются примерно одинаковыми. Они дают отдых пищеварению и поджелудочной железе, а значит, уменьшают боли и нормализуют самочувствие.
Питание при панкреатите резко ограничено - большинство привычных продуктов придется забыть. Есть необходимо часто, примерно 5-6 раз в день - каждые 2,5-3 часа, с перерывом на 8 часов сна. Но порции по объему должно быть небольшими - около 200-250 г, особенно в первое время после обострения заболевания.
Все блюда механически обрабатываются - они практически все употребляются в протертом виде. Затем, по мере стихания воспаления, в пище появляются более крупные частицы, но нужно тщательно пережевывать пищу.
Так как из-за недостаточного обеспечения питательными веществами при панкреатите страдает весь организм, необходимо увеличение белковой составляющей рациона (мясо, рыба, молочные продукты) - в среднем, до 140-150 г белка в сутки.
А вот жиры и углеводы, которые сильно напрягают поджелудочную железу, ограничивают до минимально возможных. Углеводов на сутки дается около 300 г, жиров - не более 70-80 г.
Из рациона удаляются продукты, имеющие сокогонный эффект - мясные и рыбные бульоны, капустный сок и отвар, на время выраженного болевого приступа рекомендуют лечебное голодание сроком на 1-2 суток под присмотром врача.
При панкреатите необходимо пить больше жидкости - рекомендуется выпивать в день до 2 литров чистой воды, примерно каждые полчаса делать по 2-3 глотка воды в течение всего дня.
Фото: shutterstock.com
Естественно, при панкреатите необходимо полностью отказаться от курения и потребления алкоголя. Они самые сильные провокаторы приступов.
Какие продукты и блюда нужно исключить
Список запрещенных продуктов станет весьма внушительным и может первое время приводить в уныние. Однако без соблюдения этих ограничений облегчения можно ждать очень долго. Постепенно можно будет аккуратно расширять свой рацион, придерживаясь общих принципов правильного питания.
Итак, на весь острый период или момент обострения хронического процесса исключить нужно:
свекольники, щи и борщи, окрошку, супы на мясных, грибных и рыбных бульонах, сами бульоны,
жирное мясо - свинину, баранину, гуся и утку,
субпродукты - почки, сердце, мозги, печень,
жареные, копченые, соленые и пряные блюда,
консервированные продукты,
колбасные изделия,
жирную рыбу (сома, севрюгу, осетра, карпа),
икру,
сало, маргарин, майонез,
жирные молочные блюда - сливки, сметану, кумыс,
желтки, вареные яйца,
пшенные, кукурузные, ячменные, бобовые гарниры,
капусту, репу, редьку, редис, брюкву, баклажаны, лук и чеснок, щавель, огурцы, помидоры и болгарский перец,
цитрусы, яблоки (кислых сортов), виноград, гранат, клюкву,
шоколад, варенья,
острые поджарки, соусы, маринады, уксус, кетчуп,
все газированные напитки, даже минералку (можно только без газа),
крепкие чай и кофе, соки, какао,
все свежие хлебные изделия и выпечку, блины, пирожки, песочное печенье.
Как видите, список ограничений достаточно велик, но это только на время острого процесса. Затем постепенно можно понемногу расширять рацион, но раздражающие и «тяжелые» блюда придется забыть практически навсегда.
Что можно есть при панкреатите
Это первый вопрос, который возникает после прочтения списка запретов. Конечно, рацион не сильно разнообразен, но он направлен на поддержание покоя для поджелудочной железы и снятие воспаления.
Фото: shutterstock.com
Допускается:
подсушенный вчерашний хлеб, сухарики,
овощные, вермишелевые супы,
паровые мясные блюда и птица - котлетки, фрикадельки, рулеты, паштеты, пюре мясные,
отварное рыбное филе (нежирное), запеченная рыба,
молоко, творог, сыр нежирный и неострый, кефир,
растительное и сливочное (в каши) масла,
овощные пюре и рагу, отварные овощи,
макароны, лапша, из круп - овсянка, манка, гречка, рис,
несладкие запеченные фрукты (груши, яблоки, персики, сливы),
компот, кисель, желе,
отвары шиповника, травяные чаи, напиток из отрубей.
Конечно, рацион ограничен, но по согласованию с врачом постепенно вы будете расширять свое меню.
Примерное меню при панкреатите
Стоит помнить, что меню это можно применять уже дома, при стихании обострения, на острой стадии панкреатита назначают голодание и постепенное введение пищи. При составлении рациона помните: должно быть не менее пяти приемов пищи, которые примерно равны по калорийности и нагрузке на пищеварение.
Меню при панкреатите на 5 дней
День первый
Завтрак: картофельное пюре - 100-150 г, 2 сухарика белого хлеба, 200 мл минеральной воды (без газа!).
Второй завтрак: куриная котлета паровая - 100 г, омлет - 100 г, белый подсушенный хлеб - 1 кусочек, 200 мл молока (кефира).
Обед: овощной суп - 200 мл, вареная рыба - 100 г, пюре из кабачка - 100 г, хлеб белый - 1 кусочек, отвар шиповника - 200 мл, треть банана.
Полдник: фруктовое желе - 100 г, творог обезжиренный -100 г, минеральная вода без газа - 200 мл.
Ужин: овсяная каша -200 г, тыквенное пюре - 100 г, паровая фрикаделька - 2 шт., чай некрепкий с молоком, кусочек темного хлеба.
День второй
Завтрак: гречневая каша -200 г, 2 сухарика белого хлеба, 200 мл чая с молоком.
Второй завтрак: говяжья котлета паровая - 100 г, морковное суфле - 200 г, белый подсушенный хлеб - 1 кусочек, 200 мл компота из сухофруктов.
Обед: суп-лапша - 200 мл, вареная курица - 100 г, овощное пюре - 100 г, хлеб белый - 1 кусочек, минеральная вода - 200 мл, половинка печеной груши.
Полдник: яблочное пюре - 200 г, минеральная вода без газа - 200 мл, печенье галетное Мария - 100 г.
Ужин: картофельное пюре -200 г, творог нежирный - 100 г, бутерброд с сыром (30 г сыра, кусочек подсушенной булки), чай некрепкий с молоком, кусочек темного хлеба.
День третий
Завтрак: кабачково-тыквенное пюре - 100-150 г, 2 сухарика белого хлеба, 200 мл минеральной воды (без газа!).
Второй завтрак: творог нежирный - 100 г, половинка печеной груши, белый подсушенный хлеб - 1 кусочек, 200 мл компота.
Обед: суп с брокколи - 200 мл, вареное мясо, смолотое в пюре - 100 г, картофельное пюре - 100 г, хлеб белый - 1 кусочек, ромашковый чай - 200 мл.
Полдник: овощное рагу - 200 г, сыр - 50 г, минеральная вода без газа - 200 мл.
Ужин: гречневая каша -200 г, кефир - 200 г, полбанана, кусочек белого хлеба.
День четвертый
Завтрак: картофельное пюре - 100-150 г, 2 сухарика белого хлеба, 200 мл минеральной воды (без газа!).
Второй завтрак: рисовая каша - 200 г, белый подсушенный хлеб - 1 кусочек, 200 мл молока (кефира).
Обед: овощной суп - 200 мл, вареная рыба - 100 г, пюре из моркови - 100 г, хлеб белый - 1 кусочек, отвар шиповника - 200 мл, треть банана.
Полдник: омлет - 100 г, печеное сладкое яблоко, минеральная вода без газа - 200 мл.
Ужин: овсяная каша -200 г, тыквенное пюре - 100 г, паровая фрикаделька - 2 шт., чай некрепкий с молоком, кусочек темного хлеба.
День пятый
Завтрак: овсяная каша -200 г, тыквенное пюре - 100 г, паровая фрикаделька - 2 шт., чай некрепкий с молоком, кусочек темного хлеба.
Второй завтрак: куриная котлета паровая - 100 г, омлет - 100 г, белый подсушенный хлеб - 1 кусочек, 200 мл молока (кефира).
Обед: суп с макаронами - 200 мл, паровая рыбная котлета - 100 г, пюре из тыквы с морковью - 100 г, хлеб белый - 1 кусочек, отвар шиповника - 200 мл, печенье Мария - 2 шт.
Полдник: печеные фрукты - 100 г, творог обезжиренный -100 г, минеральная вода без газа - 200 мл.
Ужин: картофельное пюре - 100-150 г, 2 сухарика белого хлеба, 200 мл минеральной воды (без газа!).
«При панкреатите необходимо строго следить за своим рационом и включать в перечень только те продукты, которые ваша поджелудочная железа любит и которые не спровоцируют ее воспаления. Обратите внимание на желчный пузырь, потому как в 80% случаев заболевания поджелудочной идут в ногу с заболеваниями этого органа. Поджелудочная любит холод и голод, а вот желчный, напротив, поэтому стоит понять, что происходит в организме. При обострении панкреатита из рациона исключаются жиры, белки. Несколько дней диета состоит из слизистых каш: овсяная, рисовая. Отвары из овсяных круп весьма полезны, так как способствуют выведению свинца из организма через кишечник. Овощи вареные или приготовленные на пару, перетертые: батат, кабачок, морковь, цветная капуста, тыква, сельдерей. Через несколько дней добавляется качественный легкоперевариваемый белок: говядина, телятина, курица, индейка, кролик, треска в виде котлет и тефтелей. И затем уж возвращаются жиры: сливочное и растительное масло. Поджелудочная железа не любит: капусту белокочанную, лук, чеснок, соленые и консервированные овощи, редьку, репу, редис, томаты, острые и жгучие специи, кофе, какао, шоколад, копчености и жирные продукты, грибы. Принципиально следует исключить алкоголь, потому как этанол и продукты его метаболизма действуют разрушающее на ткань железы, вследствие чего происходит нарушение секреции и биохимического состава панкреатического сока».
Фото: shutterstock
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