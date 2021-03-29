Диета при панкреатите: какие продукты придется исключить и пример меню

Основное о панкреатите

Панкреатит - это приобретенное заболевание, он развивается в результате травмы живота, вирусного поражения поджелудочной железы, из-за нарушения работы печени и желчного пузыря, после отравлений алкоголем и другими токсическими веществами, при частых и выраженных нарушениях питания – длительном голодании, сидении на диетах с целью похудения.

Основные признаки панкреатита:

боли в животе - острые, кинжальные, почти до потери сознания при остром панкреатите, либо тупые или ноющие при хроническом варианте,

тошнота и рвота,

нарушения стула, чаще сильные поносы,

лихорадка,

резкое похудение.

При остром панкреатите обычно кладут в больницу. Обострения хронического можно лечить и дома, но только под контролем врача. Самолечение в случае панкреатита опасно развитием осложнений вплоть до панкреонекроза (ферментативное расплавление ткани железы, самопереваривание железы) и развитием перитонита, что смертельно опасно.

Лечебное питание при панкреатите

Лекарственную, ферментную и диетическую терапию панкреатита подбирает врач, основываясь на состоянии больного и данных анализов. Однако общие принципы диетической коррекции всегда остаются примерно одинаковыми. Они дают отдых пищеварению и поджелудочной железе, а значит, уменьшают боли и нормализуют самочувствие.

Питание при панкреатите резко ограничено - большинство привычных продуктов придется забыть. Есть необходимо часто, примерно 5-6 раз в день - каждые 2,5-3 часа, с перерывом на 8 часов сна. Но порции по объему должно быть небольшими - около 200-250 г, особенно в первое время после обострения заболевания.

Все блюда механически обрабатываются - они практически все употребляются в протертом виде. Затем, по мере стихания воспаления, в пище появляются более крупные частицы, но нужно тщательно пережевывать пищу.

Так как из-за недостаточного обеспечения питательными веществами при панкреатите страдает весь организм, необходимо увеличение белковой составляющей рациона (мясо, рыба, молочные продукты) - в среднем, до 140-150 г белка в сутки.

А вот жиры и углеводы, которые сильно напрягают поджелудочную железу, ограничивают до минимально возможных. Углеводов на сутки дается около 300 г, жиров - не более 70-80 г.

Из рациона удаляются продукты, имеющие сокогонный эффект - мясные и рыбные бульоны, капустный сок и отвар, на время выраженного болевого приступа рекомендуют лечебное голодание сроком на 1-2 суток под присмотром врача.

При панкреатите необходимо пить больше жидкости - рекомендуется выпивать в день до 2 литров чистой воды, примерно каждые полчаса делать по 2-3 глотка воды в течение всего дня.