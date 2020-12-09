В Роспотребнадзоре рассказали о смертности от COVID-19 в России и мире

Так, среднесуточный показатель в РФ — 17,9. В Италии он равен 34,9, в Соединенных Штатах Америки — 62,1 на 100 тысяч населения за последние семь дней. Как пишет ТАСС, кроме того, в Швеции уровень смертности 51,6%, в Чехии зафиксирован на уровне 37,2%. По словам главы ведомства, в странах с небольшим количеством жителей показатель может быть «крайне большим». Попова напомнила, что на сегодня в России более 2,53 миллиона заразившихся и 1,98 миллиона выздоровевших.

За последние сутки в России зафиксировали 26 190 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 26 266 человек, умерли 559 пациентов.

Ранее в Москве продлили ограничения, введенные из-за коронавируса, до 15 января 2021 года. Власти по-прежнему советуют оставаться дома людям старше 65 лет и лицам, страдающим хроническими заболеваниями.