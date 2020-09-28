Заболевших COVID-19 в России все больше: расширен список тех, кому рекомендовано сидеть дома

Чуть позднее власти столицы расширили список тех, кому лучше соблюдать самоизоляцию. В него помимо пенсионеров и страдающих хроническими заболеваниями попали беременные женщины, а также люди с болезнями мочеполовой, иммунной, костно-мышечной и эндокринной системы. Кроме того, всем без исключения необходимо не забывать носить маску в местах скопления людей и общественном транспорте, а также соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, власти рекомендовали всем работникам, у кого есть возможность, перейти на удаленку.

Кроме того, в эфире радиостанции Sputnik врач-отоларинголог Владимир Зайцев напомнил, что в период межсезонья, когда активизируются грипп и ОРВИ и меняется погода, стоит быть максимально осторожными и стараться защитить себя от болезней. Для этого необходимо соблюдать несколько простых правил. В частности, стоит пить больше жидкости, обеспечить организм должным количеством витамина С, следить за тем, чтобы в рационе было достаточно зелени и при первых же признаках недомогания не заниматься самолечением, а вызывать врача. «Это очень важно: если вы чувствуете недомогание, простуду, выделения из носа, заложенность уха – не терпите свое состояние, само это заболевание уйти не захочет. Доктор вам поможет», – заключил Владимир Зайцев.

Фото: depositphotos

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