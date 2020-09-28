Заболевших COVID-19 в России все больше: расширен список тех, кому рекомендовано сидеть дома
По сообщениям оперативного штаба РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа, больше 2217 новых случаев пришлось на Москву, что естественным образом привело к ужесточению мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Так, в пятницу, 25 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин настоятельно рекомендовал пожилым людям старше 65 лет по возможности сидеть дома, выбираясь лишь на прогулки на свежем воздухе, и ограничить число контактов с другими людьми, чтобы снизить риск заражения. В субботу соответствующее постановление подписал и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Блокировка социальных карт на общественном транспорте в данный момент не планируется.
Чуть позднее власти столицы расширили список тех, кому лучше соблюдать самоизоляцию. В него помимо пенсионеров и страдающих хроническими заболеваниями попали беременные женщины, а также люди с болезнями мочеполовой, иммунной, костно-мышечной и эндокринной системы. Кроме того, всем без исключения необходимо не забывать носить маску в местах скопления людей и общественном транспорте, а также соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, власти рекомендовали всем работникам, у кого есть возможность, перейти на удаленку.
Кроме того, в эфире радиостанции Sputnik врач-отоларинголог Владимир Зайцев напомнил, что в период межсезонья, когда активизируются грипп и ОРВИ и меняется погода, стоит быть максимально осторожными и стараться защитить себя от болезней. Для этого необходимо соблюдать несколько простых правил. В частности, стоит пить больше жидкости, обеспечить организм должным количеством витамина С, следить за тем, чтобы в рационе было достаточно зелени и при первых же признаках недомогания не заниматься самолечением, а вызывать врача. «Это очень важно: если вы чувствуете недомогание, простуду, выделения из носа, заложенность уха – не терпите свое состояние, само это заболевание уйти не захочет. Доктор вам поможет», – заключил Владимир Зайцев.
Фото: depositphotos
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