Ученые выяснили, как активный образ жизни влияет на здоровье в пожилом возрасте

Ученые из Копенгагенского университета (Дания) решили провести исследование, чтобы определить влияние занятий спортом на тонус мышц в пожилом возрасте.

Для этого специалисты пригласили 46 мужчин, которые были разделены на три группы: молодые, ведущие сидячий образ жизни, пожилые, занимающиеся активностями на протяжении жизни, и пожилые — малоподвижные. Добровольцам предстояло выполнение упражнения с отягощением, при котором оценивалась мышечная функция при разгибании колена.

«В ходе эксперимента ученые также взяли образцы крови и биопсии мышц ног, чтобы узнать о состоянии мышечных клеток и функции мышц. По итогу оказалось, что пожилые, которые занимались спортом в течение жизни, были более выносливыми во время упражнений и имели больше мышечных стволовых клеток, связанных с быстрыми мышечными волокнами, и полезный статус иннервации мышц по сравнению не только с малоактивными людьми в возрасте, но и с молодыми, которые не занимаются спортом», — выяснили авторы исследования.

Как пишет newatlas, даже небольшая физическая нагрузка положительно сказывается на здоровье, а именно предупреждает снижение мышечной функции.