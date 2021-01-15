Ученые в России обследовали заболевшего коронавирусом кота
Выявленный у питомца штамм вируса идентичен циркулирующим в России. Как объяснили ученые, скорее всего «усатый петербуржец» заразился COVID-19 от хозяев, которые переболели инфекцией чуть раньше в легкой форме. Однако у домашнего кота состояние было необычным. «У животного поднялась температура, наблюдались апатия, кот отказывался от пищи», - подчеркнули эксперты.
У полосатого пациента взяли мазки, обследование показало в них коронавирус. Выявленные у хозяйки и кота возбудители почти идентичны. Они относятся к наиболее распространенному в России типу и не имеют «специфических замен», которые отличают их от вирусов, ранее выделенных от больных людей.
Как пишет РИА Новости, исследователи подчеркнули: состояние кота стабильное, он начал нормально есть и идет на поправку. В НИИ напомнили, что единственным источником инфицирования животных являются люди. Домашние питомцы не могут передавать коронавирус ни человеку, ни другому животному.
Британские доктора советуют хозяевам ограничить контакты животных с другими людьми. Английские ветеринары рекомендуют хозяевам тщательней отнестись к здоровью их питомцев в разгар пандемии коронавируса. После каждого выхода на улицу необходимо мыть лапы собаки, регулярно подрезать когти. Также стоит почаще мыть собак, выбирая более мягкие моющие средства. В обычной жизни доктора рекомендуют прибегать к подобной процедуре раз в 12 недель.
Фото: pixabay.com
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