Ученые в России обследовали заболевшего коронавирусом кота

У полосатого пациента взяли мазки, обследование показало в них коронавирус. Выявленные у хозяйки и кота возбудители почти идентичны. Они относятся к наиболее распространенному в России типу и не имеют «специфических замен», которые отличают их от вирусов, ранее выделенных от больных людей.

Как пишет РИА Новости, исследователи подчеркнули: состояние кота стабильное, он начал нормально есть и идет на поправку. В НИИ напомнили, что единственным источником инфицирования животных являются люди. Домашние питомцы не могут передавать коронавирус ни человеку, ни другому животному.

Британские доктора советуют хозяевам ограничить контакты животных с другими людьми. Английские ветеринары рекомендуют хозяевам тщательней отнестись к здоровью их питомцев в разгар пандемии коронавируса. После каждого выхода на улицу необходимо мыть лапы собаки, регулярно подрезать когти. Также стоит почаще мыть собак, выбирая более мягкие моющие средства. В обычной жизни доктора рекомендуют прибегать к подобной процедуре раз в 12 недель.