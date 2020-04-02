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Ветеринары предупредили о риске заражения коронавирусом через домашних питомцев

Британские доктора советуют хозяевам ограничить контакты животных с другими людьми.

Английские ветеринары советуют хозяевам тщательней отнестись к здоровью их питомцев в разгар пандемии коронавируса. После каждого выхода на улицу необходимо мыть лапы собаки, регулярно подрезать когти. Также стоит почаще мыть собак, выбирая более мягкие моющие средства. В обычной жизни доктора рекомендуют прибегать к подобной процедуре раз в 12 недель.

Ветеринары настоятельно просят ограничить контакты других людей с вашим животным. Речь в первую очередь о собаках, которые ежедневно выходят на прогулку. Не стоит позволять знакомым гладить собаку, тем более целовать ее. Как известно, опасный вирус может жить на разных поверхностях от нескольких часов до нескольких дней. На поверхности меха в том числе.

«Мы все еще изучаем новый вирус, но мы думаем, что он может выживать вне человеческого тела. То есть теоретически возможно, что если кто-то с вирусом кашлял над вашим питомцем, а вы затем погладили его, а следом коснулись рта, носа или глаз, то вы можете заразиться коронавирусом», - рассуждает доктор Доун Харпер. Его слова приводит Daily Mail.

Его коллега Джессика добавляет, что животные не являются носителями опасного вируса (у них свои штаммы коронавируса), но вы действительно можете заразиться через мех питомца, просто погладив его. Так что стоит быть особенно внимательными к тем, кто контактирует с вашим четвероногим другом и, разумеется, не забывать о личной гигиене.

Напомним, в условиях объявленной в столице самоизоляции собак можно выгуливать лишь на расстоянии ста метров от дома.

Фото: Pexels.com

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