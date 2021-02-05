Ученые разоблачили миф о пользе острых специй против инфекций

Они изучили влияние острых специй на развитие микроорганизмов. Согласно гипотезе «гастрономического дарвинизма», острая кухня помогает людям выживать в жарком климате. Риск заражения в таких странах довольно высок. По мнению ученых, частое употребление острых специй никак не сказывается на микроорганизмах.

Использование острых специй они связали с высоким риском смерти не только от отравлений, но и от других причин, которые не связаны с пищей, например, с автомобильными авариями. По мнению экспертов, острая пища снижает продолжительность жизни.