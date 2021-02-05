Ученые разоблачили миф о пользе острых специй против инфекций
Они изучили влияние острых специй на развитие микроорганизмов. Согласно гипотезе «гастрономического дарвинизма», острая кухня помогает людям выживать в жарком климате. Риск заражения в таких странах довольно высок. По мнению ученых, частое употребление острых специй никак не сказывается на микроорганизмах.
Использование острых специй они связали с высоким риском смерти не только от отравлений, но и от других причин, которые не связаны с пищей, например, с автомобильными авариями. По мнению экспертов, острая пища снижает продолжительность жизни.
Ученые рассказали о существовании множества социально-экономических показателей, которые могут коррелировать с частым употреблением специй. При этом из ряда возможных объяснений они исключили климат, плотность населения, культурное разнообразие, биоразнообразие и количество выращиваемых культур.
Ранее исследования выявили, что в остром перце чили, который наиболее часто используют для придания остроты блюдам, есть полезные для здоровья соединения капсаицина, который снижает риск смерти от инсульта, рака и болезней сердца. Кроме того, кишечные бактерии тоже любят жару, а это, в свою очередь, помогает избежать воспалений и ожирения.
Фото: pixabay.com
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