От сыра до острой пищи: какие продукты не только приносят удовольствие, но и полезны для здоровья

Врачи уверены, что ряд продуктов из категории «guilty pleasure», все же приносят пользу и заслуживают не только критики, но и похвалы. Зачастую они не всегда напрямую связаны с благоприятным воздействием на здоровье.
Первый из них – красное мясо и колбасные изделия. Переработанное и красное мясо исключено из всех систем здорового питания, поскольку исследования показывают, что свинина, ягненок и говядина содержат насыщенные жиры, напрямую связанные с болезнями сердца. А полуфабрикаты из них готовятся с большим количеством соли и консервантами. Но есть два вида готового красного мяса, которые заслуживают места в вашем меню. Это итальянское прошуто ди Парма и испанский хамон Иберико, так как они содержат полезные жиры Омега-3, олеиновую кислоту. Ну и, они очень вкусны.
Второй продукт в этом списке – пиво. В некоторых диетах позволяется употребление бокала красного вина, поскольку в нем есть полезные для здоровья соединения ресвератролы, но пиво и сидр считались источником большого количества пустых углеводов. Однако последние исследования показывают, что биологически активные вещества, метаболизируемые из хмеля, всасываются в эти напитки в процессе ферментации. А они очень полезны, так как обладают противораковым действием, могут задерживать рост жировых клеток, снижают риск внезапной смерти от болезней сердца и даже способны предотвратить слабоумие. Но пиво должно быть легким и употребляться в очень ограниченных дозах.
Еще один продукт, который является чем-то большим, чем просто запретное удовольствие – сыр. Конечно, в нем много соли и насыщенных жиров, но некоторые сорта содержат еще и витамин У, помогающий ограничить рост потенциально вредных кровеносных сосудов, связанных с некоторыми видами рака и болезней сердца. К таким сырам относятся эммерталь и ярлсберг. Потребление небольшого количества этого продукта (до 6 ломтиков в день) также связано с уменьшением риска сердечного приступа. Кроме того, сыр – отличный пробиотик, способствующий распространению в кишечнике полезных бактерий. А пармезан еще и содержит бактерии, борющиеся с диабетом, ожирением и послеродовой депрессией.
Красное вино – следующий продукт в списке. Как известно, оно содержит ресвератрол, потому один бокал в день полезен для сердца и профилактики некоторых видов рака. Однако последние исследования показывают, что полстакана вина в день на протяжении 3 недель могут стимулировать рост стволовых клеток и улучшить здоровье кровеносных сосудов и предотвращают появление злокачественных опухолей в кишечнике. Но специалисты подчеркивают, что в этом вопросе также важна умеренность. Небольшое количество полезно для здоровья, а увеличение дозы ведет к снижению эффективности.
Острая еда – еще один противоречивый продукт. Любой, кто мучается от изжоги, знает, что острая пища под запретом. Но исследования выявили, что в остром перце чили, который наиболее часто используют для придания остроты блюдам, есть полезные для здоровья соединения капсаицина, который снижает риск смерти от инсульта, рака и болезней сердца. Кроме того, кишечные бактерии тоже любят жару, а это, в свою очередь, помогает избежать воспалений и ожирения.
Шоколад, только темный, содержит по большей част какао, которое снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа и защищает ДНК от повреждений. А также оказывают противовоспалительное действие.
И последний в этом списке продукт – хлеб. Речь идет о том, который готовится на закваске. Как показывают исследования, бактерии, содержащиеся в закваске, могут повысить иммунитет, подавить развитие опухолей, снизить прирост веса и ускорить заживление ран. Причем работают даже «мертвые» бактерии, которые остаются в продукте после выпекания.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: vostock-photo
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