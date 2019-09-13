От сыра до острой пищи: какие продукты не только приносят удовольствие, но и полезны для здоровья

Еще один продукт, который является чем-то большим, чем просто запретное удовольствие – сыр. Конечно, в нем много соли и насыщенных жиров, но некоторые сорта содержат еще и витамин У, помогающий ограничить рост потенциально вредных кровеносных сосудов, связанных с некоторыми видами рака и болезней сердца. К таким сырам относятся эммерталь и ярлсберг. Потребление небольшого количества этого продукта (до 6 ломтиков в день) также связано с уменьшением риска сердечного приступа. Кроме того, сыр – отличный пробиотик, способствующий распространению в кишечнике полезных бактерий. А пармезан еще и содержит бактерии, борющиеся с диабетом, ожирением и послеродовой депрессией.

Красное вино – следующий продукт в списке. Как известно, оно содержит ресвератрол, потому один бокал в день полезен для сердца и профилактики некоторых видов рака. Однако последние исследования показывают, что полстакана вина в день на протяжении 3 недель могут стимулировать рост стволовых клеток и улучшить здоровье кровеносных сосудов и предотвращают появление злокачественных опухолей в кишечнике. Но специалисты подчеркивают, что в этом вопросе также важна умеренность. Небольшое количество полезно для здоровья, а увеличение дозы ведет к снижению эффективности.

Острая еда – еще один противоречивый продукт. Любой, кто мучается от изжоги, знает, что острая пища под запретом. Но исследования выявили, что в остром перце чили, который наиболее часто используют для придания остроты блюдам, есть полезные для здоровья соединения капсаицина, который снижает риск смерти от инсульта, рака и болезней сердца. Кроме того, кишечные бактерии тоже любят жару, а это, в свою очередь, помогает избежать воспалений и ожирения.

Шоколад, только темный, содержит по большей част какао, которое снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа и защищает ДНК от повреждений. А также оказывают противовоспалительное действие.

И последний в этом списке продукт – хлеб. Речь идет о том, который готовится на закваске. Как показывают исследования, бактерии, содержащиеся в закваске, могут повысить иммунитет, подавить развитие опухолей, снизить прирост веса и ускорить заживление ран. Причем работают даже «мертвые» бактерии, которые остаются в продукте после выпекания.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo

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