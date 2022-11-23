Ученые назвали факторы, улучшающие сон

С трудом встаёте по утрам и чувствуете сонливость? Ученые из Калифорнийского университета установили факторы, которые помогут избавиться от этих проблем. Об этом сообщил журнал Nature Communications.

Было проведено исследование, в котором приняли участие люди разных возрастов. Так, на протяжении двух недель специалисты фиксировали их питание, физическую активность, режим сна и уровень глюкозы в крови. На основе полученных данных выявлены факторы, влияющие на качество сна.

Первый фактор заключается в том, что чем дольше человек спит и позже встаёт, тем лучше он себя ощущает в течение дня.

Второй фактор связан с физической нагрузкой. Если вы накануне занимались спортом, то это обеспечит вам крепкий сон и, как следствие, отдохнувший вид утром.

Третий фактор – то, что вы едите на завтрак. Чтобы хорошо себя чувствовать, нужно употреблять утром не белки, а углеводы.

Последний фактор – уровень глюкозы в крови. Выяснилось, что сахаросодержащие напитки вовсе не бодрят по утрам, а, наоборот, ухудшают самочувствие.

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