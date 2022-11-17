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Здоровье
17:37, 17 ноября 2022
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Назван питательный элемент, который увеличивает продолжительность жизни

Назван питательный элемент, который увеличивает продолжительность жизни

Цикл человеческой жизни устроен так, что нельзя быть вечно молодым, и, конечно, каждому из нас хотелось бы повлиять на ситуацию. К слову, на помощь в этом случае приходит наука. Эксперты доказали, что наличие в организме одного питательного элемента продлевает нам годы. Речь идёт про антиоксиданты.

Научные исследования показали: чем больше мы получаем антиоксидантов – тем ниже риск смерти. Организм человека вырабатывает свободные радикалы, которые со временем вызывают окислительный стресс. В свою очередь это провоцирует появление многих серьёзных заболеваний, и даже определенные виды рака. Исходя из этой информации мы видим, что повышенный окислительный стресс сокращает годы жизни. Чтобы этого избежать, нужно употреблять продукты, в которых содержатся антиоксиданты. Именно они помогают нейтрализовать радикалы, вызывающие окислительный стресс.

Темный шоколад, ягоды, апельсины, фисташки – все эти продукты богаты антиоксидантами.

Ранее учёным удалось установить, почему осенью наступает упадок сил. Подробности читайте в этой статье.

Источник фото:freepik
Источник:ferra.ru
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#здоровый образ жизни
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