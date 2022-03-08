Ученые нашли способ снизить риск преждевременной смерти на 20% — он доступен всем
В ходе проведения работы было проанализировано 16 аналогичных исследований, проведенных за последние 10 лет, и данные участников эксперимента. Их число варьировалось от 4000 до 480 000 человек в возрасте о 18 до 97 лет. Максимальное время наблюдения составляло 25 лет.
Большая часть данных изучалась в США, а остальные на территории Англии, Шотландии, Австралии и Японии.
Оказалось, что снизить риск смерти из-за различных заболеваний на 10-17% позволяют занятия по укреплению мышц порядка 30-60 минут в неделю. К таким выводам ученые пришли, изучив J-образную кривую. Они также отметили L-образную связь между тренировками и диабетом, в этом случае тоже необходимо 60 минут в неделю.
Но данные показатели не выявлены при некоторых видах онкологии — например, раке кишечника, почек, мочевого пузыря и поджелудочной железы.
Между тем сочетание занятий на укрепление мышц и аэробной нагрузки показало еще более положительные результаты. При совмещении обоих типов упражнений риск преждевременной смерти снижается на 40, 46 и 28%. Об этом говорится в статье, опубликованной в British Journal of Sports Medicine.
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