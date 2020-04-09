Ученые нашли препарат, способный подавлять коронавирус за 48 часов

Эксперимент проводился в лаборатории, его результаты опубликованы в медицинском журнале Antiviral Research. Ученые добавили лекарство ивермектин в инфицированные коронавирусом клетки спустя два часа после заражения. Через сутки количество вирусной РНК снизилось на 93%, а еще через 24 часа — на 99%.

«Применение этого препарата привело к потере практически всего вирусного материала», — сообщают авторы. Она продолжат работу, чтобы понять, как применять лекарство в борьбе с коронавирусом на людях.

Напомним, вакцины от коронавирусной инфекции нового типа пока не существует, но ее разработки ведутся в разных странах, включая Россию. 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. По состоянию на 9 апреля, в России количество зараженных превысило 10 тысяч человек, 76 умерло, 698 - выздоровело. Такие данные приводятся на сайте стопкоронавирус.рф

Ранее мы писали о том, что врач и телеведущая Елена Малышева предостерегла россиян от самолечения и использования ряда препаратов, которые применяются исключительно в больницах. По словам Малышевой, легкие формы коронавируса лечатся жаропонижающими (в частности, парацетамолом).