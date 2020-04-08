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Малышева предостерегла от использования нескольких препаратов от коронавируса

Телеведущая и доктор считает, что новым вирусом переболеет практически все население.

Елена Малышева рассказала в интервью, что коронавирусом будут инфицированы практически все, по типу того же вируса герпеса. По мнению телеведущей, почти 80 % людей перенесут инфекцию «абсолютно легко», у носителей выработается иммунитет против коронавируса.

Несмотря на подобное мнение, многие люди боятся заражения и маниакально изучают возможные средства профилактики. Например, не так давно мы писали о паре американских пенсионеров, которые, увидев рекламу средства от малярии и мнение о том, что оно может помочь в борьбе с коронавирусом, поплатились за это. Пожилой мужчина умер в больнице, а его супруга оказалась в реанимации.

В нашей стране начались сравнительные клинические исследования препаратов «Гидроксихлорохин», «Мефлохин» и отечественного препарата «Калидавир», которые планируют использовать для лечения инфекции коронавирусного типа, сообщает ФАН.

В интервью агентству новостей Малышева рассказала следующее: «Подчеркну: все эти препараты используют строго в больнице. Их нельзя использовать профилактически, потому что у них у всех тяжелый побочный эффект. «Гидроксихлорохин» используется только в реанимации, под контролем электрокардиограммы, потому что побочный эффект — это тяжелая аритмия».

По словам телеведущей, легкие формы коронавируса лечатся жаропонижающими (в частности, парацетамолом). Иных средств не существует, а самолечение другими препаратами может быть опасно.

Фото: GlobalLookPress

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