Ученые изобрели лекарство, замедляющее старение

«Следовательно - добиться существенного улучшения симптомов старения», - подчеркнул Накасини. Как считают специалисты, стареющие клетки человека нуждаются в ферменте GLS1. С помощью ингибитора фермента, который будет его тормозить, японским специалистам удалось уничтожить клетки, провоцирующие воспаление.

Они использовали препарат, который испытывают для борьбы с некоторыми видами рака. Как пишет РИА Новости, на данный момент японские эксперты испытали лекарство на мышах, опыт прошел удачно. «Если у него не будет побочных явлений, то его, вероятно, можно будет использовать и против возрастных изменений», - добавил специалист.

Ранее врачи заявили, что быстрее всего старит человека исчезновение жира с лица - именно этот фактор ускоряет и другие возрастные изменения. Гравитационный птоз приводит к тому, что с каждым прожитым годом мягкие ткани лица обвисают, а на коже образуются заломы и глубокие морщины.

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