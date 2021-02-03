Назван фактор, ускоряющий старение, и можно ли замедлить этот процесс

Специалисты наблюдали за добровольцами, средний возраст которых составил 46 лет и которые дважды менее чем за 10 лет проходили компьютерную томографию головы и при этом не делали никаких пластических операций, подтяжку лица и не прибегали к косметологическим методикам. В ходе исследования был измерен уровень изменения жировых отложений в средней части лица, который происходил с течением времени. В результате выяснилось, что уменьшение жировой прослойки больше, чем на 12% за 10 лет приводит к ускорению процессов старения.

Специалисты считают, что, возможно, данное открытие поможет разработать методики подкожного введения жира, которые будут способны остановить или хотя бы существенно замедлить увядание лица. Применять их надо будет в комплексе с передовыми косметологическими процедурами и пластикой, чтобы добиться максимальной эффективности.

Фото: depositphotos

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