У большинства зараженных коронавирусом врачи обнаружили дефицит витамина D

«Дефицит витамина D является важным прогностическим фактором неблагоприятного развития заболевания – как заболевания средне-тяжелого течения, так и тяжелого течения», – пояснил Шляхто, добавив, что сильная нехватка этого важного микроэлемента зафиксирована у 36,3% обследованных больных.

Напомним, что в России по состоянию на 16 октября 2020 года выявлено более 15 тысяч инфицированных коронавирусом, что является абсолютным рекордом страны с начала пандемии, из них 5049 случаев – в Москве. Новые случаи зафиксированы во всех 85 субъектах федерации. В мире же число зараженных практически достигло отметки в 39 миллионов человек.

Фото: depositphotos

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