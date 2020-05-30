Тренер Джессики Симпсон раскрыл секрет ее феноменального похудения на 45 кг

Рацион Симпсон состоял из трех полноценных приемов пищи и двух перекусов. Пастернак отмечает, что основу рациона составляли белки и овощи, при этом, особое внимание тренер обращает на читмил (cheat meal — обманный приём пищи; день, в который можно есть все, что угодно — прим.ред.). Харли позволял подопечной съедать вкусняшку каждый день: «Вам не нужно съедать все свои поблажки за один день. Если вы это сделаете, это будет немного экстремально».

Это уже не первое сотрудничество Джессики Симпсон и Харли Пастернака — именно он помогал певице вернуться в форму после предыдущих родов. Напомним, у 39-летней Симпсон трое детей — 8-летняя Максвелл Дрю, 6-летний Эйс Кнут и годовалая Берди Мэй.