Тренер Джессики Симпсон раскрыл секрет ее феноменального похудения на 45 кг
Фото: LJ Fotos/AdMedia
Новое селфи в блоге 39-летней певицы Джессики Симпсон наделало немало шума в Сети. Артистка, ставшая мамой в третий раз в 2019 году, похудела на 45 килограммов и c удовольствием продемонстрировала подтянутую фигуру. Теперь пользователи Сети мечтают узнать секрет ее феноменального преображения. Персональный тренер знаменитости Харли Пастернак в эксклюзивном интервью E!News рассказал, что его подопечная намеревалась добиться цели за шесть месяцев, однако самым важным было не просто похудеть, а сохранить результат.
Ежедневная программа по возобновлению физической активности стартовала с шести тысяч шагов, позднее певица проходила по 12-14 тысяч шагов в день. Семичасовой сон и час отдыха от гаджетов — обязательные условия для успешного похудения. Постепенно Джессика вернулась и к тренировкам. «Мы начинали очень легко и медленно увеличивали их. Мы начали с тренировки на все тело, по одному упражнению на каждую группу мышц, постепенно увеличивая объем и интенсивность. Позднее фокусировались на нескольких группах мышц в день — разные группы в разные дни недели», — рассказывает Харли.
Рацион Симпсон состоял из трех полноценных приемов пищи и двух перекусов. Пастернак отмечает, что основу рациона составляли белки и овощи, при этом, особое внимание тренер обращает на читмил (cheat meal — обманный приём пищи; день, в который можно есть все, что угодно — прим.ред.). Харли позволял подопечной съедать вкусняшку каждый день: «Вам не нужно съедать все свои поблажки за один день. Если вы это сделаете, это будет немного экстремально».
Это уже не первое сотрудничество Джессики Симпсон и Харли Пастернака — именно он помогал певице вернуться в форму после предыдущих родов. Напомним, у 39-летней Симпсон трое детей — 8-летняя Максвелл Дрю, 6-летний Эйс Кнут и годовалая Берди Мэй.
Фото: Instagram, Globallookpress
Видео: YouTube
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