«Выглядишь впечатляюще»: похудевшая на 45 кг Джессика Симпсон похвасталась подтянутой фигурой

Джессика Симпсон не раз признавалась, что сильно поправилась во время третьей беременности, которая из-за проблем со здоровьем протекала очень нелегко. На протяжении всех 9 месяцев звезда активно делилась с поклонниками трансформацией собственного тела, показывала свои опухшие ноги и даже призналась, что из-за лишнего веса умудрилась сломать унитаз. Ей было сложно вставать с дивана и передвигаться даже на короткие расстояния.

Неудивительно, что после родов Симпсон была решительно настроена вернуть себе добеременную форму и активно взялась за дело. Заметные результаты появились уже спустя полгода после появления на свет ее младшей дочери, однако звезда была намерена не останавливаться на достигнутом и решила воспользоваться начавшимся карантином, чтобы довести фигуру до идеала.