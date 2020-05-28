«Выглядишь впечатляюще»: похудевшая на 45 кг Джессика Симпсон похвасталась подтянутой фигурой
Фото: Instagram
Джессика Симпсон не раз признавалась, что сильно поправилась во время третьей беременности, которая из-за проблем со здоровьем протекала очень нелегко. На протяжении всех 9 месяцев звезда активно делилась с поклонниками трансформацией собственного тела, показывала свои опухшие ноги и даже призналась, что из-за лишнего веса умудрилась сломать унитаз. Ей было сложно вставать с дивана и передвигаться даже на короткие расстояния.
Неудивительно, что после родов Симпсон была решительно настроена вернуть себе добеременную форму и активно взялась за дело. Заметные результаты появились уже спустя полгода после появления на свет ее младшей дочери, однако звезда была намерена не останавливаться на достигнутом и решила воспользоваться начавшимся карантином, чтобы довести фигуру до идеала.
В последней публикации в соцсети Instagram Симпсон выложила снимком, на котором позирует в облегающих шортах с высокой талией и коротком топе и выглядит при этом совершенно неузнаваемой в своем преображении. Результаты усердных тренировок явно не прошли даром: звезда похвасталась накачанными ногами, рельефными руками и отличным прессом – Джессике явно есть чем гордиться.
«Проснулась раньше своих троих детей, чтобы потренироваться я и провести время с собой и только собой. Двигайтесь, чтобы сохранить свое психическое здоровье», — подписала она свою фотографию.
Столь разительное изменение настолько поразило поклонников, что они заявили, что она выглядит лучше, чем 10 лет назад, и попросили поделиться своей системой питания и тренировок. Вот это да, сколько времени тебе потребовалось, чтобы добиться таких результатов?», «Впечатляющий результат!», «Самое лучшее фото для мотивации, чтобы наконец начать заниматься спортом» – написали они в комментариях. Поддержали восторги фолловеров и друзья и коллеги Симпсон. Так, американский комик Челси Хэндлер отметила, что звезда обзавелась прокачанными мышцами и это похвально, а Рита Уилсон добавила: «Выглядишь впечатляюще. Упражнения лучше всего подходят для души и тела!»
Фото: Instagram
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