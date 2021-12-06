Теперь и у нас: у двоих вернувшихся из Африки россиян подтвердили штамм «омикрон»

Несколько дней назад в Москву прибыл рейс из ЮАР, откуда «омикрон» начал шествие по планете. По прилете всех пассажиров проверили на COVID-19, и у десятка из них экспресс-тесты подтвердили инфекцию.

Всех, кто был на борту самолета, отправили на карантин в Подольск. Многие пассажиры до последнего на соглашались на двухнедельное заточение. Но после приезда полиции и они уехали. И оказалось, что не зря. У двоих зараженных подтвердился ковид нового штамма «омикрон». Результаты остальных зараженных еще неизвестны.

На изучение новой мутации вируса потребуется время, но ученые уже установили, что омикрон более заразный, чем другие известные варианты. Однако в то же время смертность от него ниже.

В ВОЗ уже заявили, что до сих пор не зафиксировали ни одной смерти у зараженных новой мутацией ковида, сообщает RT. Также ученые с большой долей уверенности заявляют о том, что «омикрон» вытеснит другие штаммы, как это раньше произошло с вариантом «дельта».

Некоторые вирусологи считают, что с распространением «омикрона» пандемия может сойти на нет, так как эта мутация не вызывает тяжелых осложнений у заболевших.