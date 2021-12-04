Ученые предсказали завершение пандемии из-за появления омикрон-штамма
Положить конец пандемии может новый штамм коронавируса «Омикрон», обнаруженный несколько недель назад у жителей Африки и теперь распространяющийся по миру. Как считают ученые из центра имени Гамалеи, оставаясь более заразным, «омикрон» может вытеснить «дельту». При этом подхватившие этот вирус пациенты переносят заболевание относительно легко.
«Сейчас умирают порядка 3% больных, а с этим штаммом, если он действительно будет распространяться, то, скорее всего, патогенность будет снижена. Если по летальности коронавирус будет сопоставим с гриппом, тогда уже будем считать, что пандемия закончена», — прокомментировал в интервью радио Sputnik вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
Фото: Веленгурин Владимир | Комсомольская правда | East News Russia
Вирусолог также отметил, что предыдущий штамм распространился чуть более, чем за полгода. На основе эого ученый сделал вывод, что новая разновидность коронавируса не успеет распространиться до Нового года, так что предсказанные изменения если и наступят, то не раньше весны 2022-го.
Отметим, что омикрон-штамм пока описан недостаточно. Неизвестно его влияние на пожилых людей, поскольку распространился он в африканских странах, где продолжительность жизни снижена. Молодые пациенты переносят вирус с легкими симптомами, среди которых чаще всего выделяют усталость и изможденность. При этом ни потери обоняния, ни утраты чувства вкуса не наблюдается.
Фото и видео: Веленгурин Владимир | Комсомольская правда | East News Russia, Иван Макеев | Комсомольская правда | East News Russia