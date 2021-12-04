Ученые предсказали завершение пандемии из-за появления омикрон-штамма

Положить конец пандемии может новый штамм коронавируса «Омикрон», обнаруженный несколько недель назад у жителей Африки и теперь распространяющийся по миру. Как считают ученые из центра имени Гамалеи, оставаясь более заразным, «омикрон» может вытеснить «дельту». При этом подхватившие этот вирус пациенты переносят заболевание относительно легко.

«Сейчас умирают порядка 3% больных, а с этим штаммом, если он действительно будет распространяться, то, скорее всего, патогенность будет снижена. Если по летальности коронавирус будет сопоставим с гриппом, тогда уже будем считать, что пандемия закончена», — прокомментировал в интервью радио Sputnik вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.