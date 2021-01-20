Темные полоски на ногтях оказались признаком опасной болезни

Состояние ногтей может пролить свет на многие болезни, уверены медики. Так, есть прямая связь между сердечно-сосудистыми заболеваниями и появлением темных полосок на ногтях. По словам специалистов, так называемые осколочные кровоизлияния свидетельствует о высоком уровне холестерина у человека.

По внешним признакам полоски можно спутать с занозой, застрявшей под ногтевой пластиной. При массовом повреждении сосудов возникнет кровотечение.

Снизить уровень холестерина, а также избавиться от темных полосок помогут ограничения в еде. Эксперты советуют отказаться от жирной пищи, сладостей и выпечки. Настои цветков липы, корней одуванчика, семян льна так же будут полезны. Следует есть больше сырых овощей, фруктов, добавлять в блюда чеснок, куркуму, корицу.