Темные полоски на ногтях оказались признаком опасной болезни
Состояние ногтей может пролить свет на многие болезни, уверены медики. Так, есть прямая связь между сердечно-сосудистыми заболеваниями и появлением темных полосок на ногтях. По словам специалистов, так называемые осколочные кровоизлияния свидетельствует о высоком уровне холестерина у человека.
По внешним признакам полоски можно спутать с занозой, застрявшей под ногтевой пластиной. При массовом повреждении сосудов возникнет кровотечение.
Снизить уровень холестерина, а также избавиться от темных полосок помогут ограничения в еде. Эксперты советуют отказаться от жирной пищи, сладостей и выпечки. Настои цветков липы, корней одуванчика, семян льна так же будут полезны. Следует есть больше сырых овощей, фруктов, добавлять в блюда чеснок, куркуму, корицу.
Ранее кардиолог Наталья Гаврилюк рассказала, какие симптомы красноречиво указывают на аритмию и другие заболевания сердца, а заодно напомнила, почему их не стоит игнорировать.
К основным симптомам, указывающих, что в работе сердца наблюдаются сбои, можно отнести боли в груди, слабость, одышка, обмороки, головокружение, снижение кровяного давления и так далее. Если вы заметили у себя один или несколько симптомов, то не игнорируйте их и не занимайтесь самолечением. Лучше сразу обратиться к врачу и выяснить, с чем связано недомогание.
Фото: pixabay.com
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